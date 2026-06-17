Bomberos de la Comunidad trabajan en la extinción de un incendio en una planta de reciclaje en Arganda del Rey

Captura de pantalla de un vídeo de Emergencias 112 del incendio de una planta de reciclaje en Arganda del Rey. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado este miércoles en una planta de reciclaje de Arganda del Rey.

En concreto, el incendio se ha originado sobre las 17.00 horas en el exterior de la nave ubicada a la altura del kilómetro 32 de la antigua Nacional III (N-III), ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

Ha ardido gran cantidad de papel, chatarra y madera acumulada en su interior, lo que ha ocasionado una gran columna de humo. Aunque en un principio se había activado a diez dotaciones de Bomberos, finalmente se ha reducido a seis porque el material que ardía no era tóxico.