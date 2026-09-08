Bomberos de la Comunidad trabajan para extinguir un incendio en la M-505 a su paso por el río Cofio

Un incendio en la M-505 a su paso por el río Cofio - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, que se ha originado este martes por la tarde, según han informado desde Emergencias 112 Comunidad.

En el lugar, que pertenece al término municipal de Santa María de la Alameda, están trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región.

La evolución "es buena", según ha confirmado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad a Europa Press. Para facilitar la extinción, se han solicitado medios aéreos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.