Bomberos de la Comunidad trabajan en el incendio de una nave de aluminio en Ciempozuelos. - EMERGENCIAS 112

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en el control de un incendio declarado en la zona exterior de una nave de extrusión de aluminio situada en un polígono industrial próximo al kilómetro 32 de la A-4, en sentido entrada a Madrid, en el municipio de Ciempozuelos.

El incendio ha comenzado sobre las 16.50 horas en una zona de pastos, aledaña a la nave, y debido al fuerte viento se ha extendido rápidamente al recinto.

El fuego ha generado una gran columna de humo al quemar diverso material de aluminio almacenado en el exterior del recinto, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El incendio de pastos ya está controlado y, en estos momentos, los Bomberos de la Comunidad de Madrid centran sus trabajos en evitar la propagación de las llamas a la zona techada de la nave. Aunque no hay heridos ni intoxicados, Summa 112 ha desplegado un dispositivo sanitario preventivo en la zona.