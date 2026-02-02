Los Bomberos de la Comunidad usan ya desde este lunes los nuevos uniformes rojos

Nuevos uniformes de intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid comienzan este lunes a hacer uso de los nuevos trajes de intervención, que sustituyen el tradicional color azul por el rojo con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los efectivos en situaciones de emergencia.

Así lo ha informado el 112 Comunidad de Madrid a través de sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo en el que inciden en que los nuevos uniformes presentan una "mayor absorción del calor" y favorecen la visibilidad, movilidad, ventilación y protección térmica.

La renovación de los uniformes, presentada a principios de año por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en el Parque de Bomberos de Valdemoro, busca hacer más seguro el trabajo del cuerpo regional de Bomberos.

Los nuevos equipos de protección individual cumplen con la normativa de alta visibilidad y cuentan con certificaciones actualizadas, y forman parte del proceso de modernización del Cuerpo de Bomberos para reforzar la seguridad en incendios urbanos e industriales, rescates y actuaciones en la vía pública.

El Ejecutivo autonómico informó hace ya varias semanas de que ha invertido unos 3,2 millones de euros en la adquisición de 1.800 modelos compuestos de chaquetón y cubrepantalón. Estos equpos de protección individual (EPI), categoría III, son habituales en las principales emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos regional.

Están confeccionados con la última tecnología, con menor peso, mayor protección térmica y mejor ventilación, para responder a las necesidades de los profesionales de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Asimismo, soportan hasta 50 ciclos de lavado, frente a los cinco de los anteriores uniformes, y cuentan con una garantía de dos años en caso de cualquier defecto de fabricación.