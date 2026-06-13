Bomberos extinguen un incendio en 13 vehículos pesados y material en desuso en un recinto al aire libre en Parla

Bomberos de la Comunidad de Madrid ante un incendio en Parla - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado en un recinto al aire libre en Parla y que ha afectado a 13 vehículos pesados y diverso material en desuso, extendiéndose además a la vegetación circundante.

Los hechos se han producido en un recinto situado junto a la carretera M-408 en Parla, hasta donde se han trasladado hasta 13 dotaciones del Cuerpo regional de Bomberos, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Las llamas se han originado en el recinto, si bien se han propagado a la vegetación circundante y ha generado una gran columna de humo. Tras varias horas de intervención, los Bomberos han logrado extinguir las llamas y ahora realizan labores de remate.

El Summa 112 ha enviado un indicativo sanitario de forma preventiva, si bien no ha habido heridos. También han intervenido la Policía Local de Parla y la Policía Nacional, que ahora se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.