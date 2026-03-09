Los Bomberos extinguen un incendio originado en la chimenea de una vivienda en Los Molinos

Archivo - Personal de Bomberos de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado este lunes por la tarde en la cubierta del tejado de una casa ubicada en la localidad madrileña de Los Molinos y que se había iniciado en la chimenea de la propia vivienda.

El suceso se ha producido en torno a las 15.30 horas y hasta el lugar de los hechos se han trasladado hasta cuatro dotaciones de Bomberos ante el riesgo de que las llamas se propagasen debido a que la cubierta del tejado era de madera.

Sin embargo, con ayuda de la autoescala y con drones equipados con cámaras térmicas, los Bomberos han logrado actuar a tiempo para evitar mayores daños. En apenas 30 minutos los Bomberos habían controlado el fuego y una hora después ya se habían retirado.