Bomberos y el GERA rescatan a una vaca en una turbera de Rascafría

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales han rescatado a una vaca que se encontraba atrapada en una turbera del municipio madrileño de Rascafría, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

En el operativo de rescate, que tuvo lugar por la noche, participaron también ganaderos de la zona y efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA).

La vaca se encontraba atrapada en una turbera, un tipo de humedal en el cual se produce la acumulación superficial por capas de material orgánico en un estado de descomposición conocido como turba.

Para sacar al animal del agujero, se emplearon palas, polipastos desde árboles y un cabestrante desde un todoterreno. Finalmente, la vaca fue liberada de la turbera.