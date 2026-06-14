Bomberos localizan el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años en el Pantano de San Juan

Localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años en el Pantano de San Juan (Madrid) - 112 EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han localizado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años que se ha ahogado en el Pantano de San Juan.

Según informa Emergencias 112, han recibido una llamada a las 19.10 horas informando de la desaparición de un hombre que nadaba muy pegado al muro de la presa.

En ese momento, se ha activado al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, a la Policía Local, a la Guardia Civil y también al SUMMA 112.

Mientras una barca de los bomberos y otra de la Policía Local realizaban una búsqueda superficial, el equipo de drones de los bomberos ha localizado el cadáver bajo las aguas con su cámara térmica, tras una hora aproximadamente de búsqueda.

Por instrucciones de la Guardia Civil, se ha dejado balizado el lugar, ya que será el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil quien recupere el cuerpo.