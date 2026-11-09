Bomberos de Madrid imparten formación para prevenir incendios domésticos a mayores de 65 años en 12 municipios rurales - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha durante noviembre una campaña de prevención de incendios en el hogar dirigida especialmente a personas mayores de 65 años de municipios rurales, con jornadas formativas impartidas por el Cuerpo de Bomberos regional en 12 localidades y la entrega gratuita de detectores de humo a los participantes.

La iniciativa se desarrolla en Ajalvir, Alalpardo, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Talamanca, Ribatejada, Valdeavero, Valdepiélagos y Valdetorres de Jarama, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La campaña presta especial atención a los mayores de 65 años, un colectivo con mayor exposición a los incendios domésticos, según el Estudio Anual de Víctimas por Incendios en España, elaborado por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y la Fundación Mapfre, con la colaboración del Cuerpo regional.

Durante las sesiones, los profesionales ofrecen recomendaciones para evitar accidentes relacionados con el uso de velas, enchufes, chimeneas, estufas, aparatos de gas y cocinas. También explican cómo contactar con el teléfono de emergencias 112 y qué medidas adoptar ante una situación de peligro.

Asimismo, la formación incluye talleres prácticos en los que los asistentes aprenden a reaccionar ante un conato de incendio en la cocina y a utilizar extintores.

DETECTORES DE HUMO GRATUITOS

Como parte de la campaña, cada participante recibe de manera gratuita un detector de humo y aprende a instalarlo y utilizarlo correctamente.

Estos dispositivos permiten detectar la presencia de humo en el interior de las viviendas y emitir una señal acústica de alerta, lo que facilita una reacción temprana y puede contribuir a evitar consecuencias más graves.

El Gobierno regional prevé extender esta iniciativa a otras zonas rurales de la Comunidad de Madrid, donde existen viviendas antiguas que pueden contar con instalaciones eléctricas obsoletas y sistemas de calefacción que utilizan fuentes de calor con llama directa, como braseros, estufas, chimeneas o cocinas.