Bomberos de Madrid trabajan en la extinción de un incendio de chatarra en Vicálvaro

Incendio de chatarra y escombros en Vicálvaro - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid se encuentran actualmente trabajando en la extinción de un incendio de chatarra y escombros en una parcela al aire libre en el distrito de Vicálvaro, según ha informado Emergencias Madrid.

El incendio ha comenzado sobre las 16.30 horas de este martes en una parcela situada en la calle Pirotecnia, hasta donde han acudido once dotaciones de Bomberos de la capital, que trabajan en rebajar la intensidad de las llamas.

Los profesionales han logrado ya rebajar considerablemente la intensidad del fuego, si bien el incendio aún sigue activo. Actualmente están retirando material combustible sirviéndose de la maquinaria de la propia instalación.

Hasta el lugar se han trasladado unidades de Samur-Protección Civil con carácter preventivo, mientras que la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la regulación de tráfico en la zona.