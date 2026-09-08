Bomberos rescatan a tres operarios que trabajaban en un puente en el río Cofio cerca del incendio de la M-505

1115368.1.260.149.20260908230817 Vista del incendio en Santa María de la Alameda, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El GERA de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha participado este martes en el rescate de tres operarios que se encontraban trabajando en un puente sobre el río Cofio en la zona afectada por el incendio de la M-505 en Santa María de la Alameda.

Los afectados se encontraban sobre una plataforma a "gran altura" y han sido evacuados "sin necesitar asistencia sanitaria", según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil ha informado de que se mantienen las labores de apoyo a los servicios de extinción de incendios en las inmediaciones del Río Cofio, donde se ha acompañado a las personas evacuadas de la Urbanización Umbría Gallego para que puedan dar de comer a los animales de pasto y recoger a las mascotas de sus viviendas.

Se ha contado con la participación de Unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona y Tráfico de la Benemérita.