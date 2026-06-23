Bomberos y sanitarios regionales y de Madrid ensayan un rescate de accidente de tráfico en plena Puerta del Sol

Efectivos de bomberos durante una maniobra de rescate con motivo del XX Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma (ENRATT 26), en la Puerta del Sol, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento de la capital, junto a sanitarios del Summa 112 y Samur-Protección Civil, han llevado a cabo este martes un simulacro de rescate en accidente de tráfico en plena Puerta del Sol en el marco de la presentación de la XX edición del Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma (ENRATT), que se celebra estos días en la ciudad.

El simulacro ha consistido en el rescate de tres personas, dos de ellas en sendos vehículos y una tercera atropellada bajo uno de ellos, en el que los cuerpos regional y de la capital han actuado en colaboración emulando una actuación en la Zona de Acción Conjunta (ZAC), un área geográfica en los límites de la ciudad de Madrid donde los servicios de emergencias tienen acordado actuar en cuanto lleguen al lugar independientemente de a quién corresponda la situación.

El personal de emergencias ha llevado a cabo sus maniobras durante casi 30 minutos en los que han logrado extraer a la persona atropellada bajo un vehículo y, después de despedazar parte de los coches, finalmente ha logrado extraer a los dos conductores implicados en este simulacro, al que se han acercado representantes de otros Cuerpos de Bomberos españoles, así como turistas, curiosos y madrileños que caminaban a mediodía por el kilómetro cero.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha estado presente en el simulacro y ha destacado que esta maniobra "es una demostración del trabajo tan excelente" que hacen a diario los Bomberos en las carreteras de la región, en las que se producen más de 3.000 accidentes con intervención del Cuerpo y en casi mil se precisa de un rescate en el interior de vehículos.

"Son años de trabajo, son años de experimentación, son años de trabajar también con los fabricantes de herramientas, fabricantes de vehículos y, sobre todo, de coordinación entre los servicios de emergencia, no solo Bomberos, sino sanitarios, policías y Guardia Civil", ha añadido en declaraciones a los medios.

XX EDICIÓN DE ENRATT EN MADRID

Madrid reunirá desde este martes y hasta el viernes a "los mejores equipos de rescate" de España en la vigésima edición de ENRATT, que tendrá lugar en el Madrid Arena. Allí más de 20 unidades de todo el país participarán en esta cita, una de las principales a nivel nacional e internacional, dedicada a la especialización de los servicios de emergencia.

En el certamen participarán efectivos de la Comunidad de Madrid y de la capital, así como de otras ciudades como Málaga, Tenerife o Logroño, entre otros. Los equipos que se proclamen vencedores en esta competición representarán a España en el Campeonato Mundial de Rescate 2026, el World Rescue Challenge, que este año se celebra del 18 al 23 de noviembre en la ciudad brasileña de Rio de Janeiro.

El certamen está organizado por el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el de la capital y la Asociación de Profesionales en Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT). El acto de presentación se ha celebrado en la Real Casa de Correos, donde Novillo ha tomado también la palabra para recordar la evolución de los bomberos españoles en el trabajo en accidentes de tráfico, al tiempo que ha puesto en valor la coordinación con el Ayuntamiento de Madrid y el protocolo de la ZAC, que elimina "barreras absurdas" en materia de emergencias.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha incidido en que la seguridad es un pilar fundamental para la ciudad, al tiempo que ha destacado que los profesionales de emergencias "han dado lo mejor de sí mismos" en los últimos tiempos ante los fenómenos adversos.

En este punto, ha destacado el papel de los Bomberos de Madrid, los servidores públicos mejor valorados por la ciudadanía, y su trabajo en la citada ZAC con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el resto de cuerpos de emergencias. "Los Bomberos son servidores públicos que siempre dan lo mejor de sí mismos", ha remachado.

El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Ruiz, ha puesto en valor la preparación de los bomberos de los diferentes Cuerpos que participan en el evento, y ha incidido en que su trabajo por mejorar. Ruiz es presidente honorífico de la APRAT y ha recordado que hace justo diez años pidió a Novillo la participación de los bomberos de la región en el ENRATT, y ahora Madrid es sede de la 20º edición.