Bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado de madrugada en un pajar de Griñón

Incendio en un pajar de Griñón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid se encuentran actualmente trabajando en labores de extinción de un incendio declarado esta madrugada en un pajar de unos 1.800 metros cuadrados situado en la localidad madrileña de Griñón.

El incendio se ha declarado sobre las 4 horas de este lunes en una instalación ganadera situada en el camino del Chopo, hasta donde se han trasladado inicialmente diez dotaciones de Bomberos para sofocar las llamas y evitar su propagación.

Este trabajo de los Bomberos ha logrado evitar que las llamas se extendieran a una nave contigua con vacas en su interior, según ha detallado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que apunta que ahora hay cinco dotaciones sobre el terreno.

Estos efectivos continúan trabajando para terminar de dar por controlado el incendio, si bien se espera que permanezcan en la zona durante toda la tarde hasta poder extinguir totalmente las llamas.