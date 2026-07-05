Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en el exterior de una nave de reciclaje en Loeches

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en el exterior de una nave de reciclaje en Loeches. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan este domingo en la extinción de un incendio en el exterior de una nave de reciclaje en Loeches.

En concreto, la primera llamada al Centro de Emergencias 112 ha tenido lugar sobre las 13 horas en la que alertaban de un incendio en una nave situada en la calle Cañada de los Pajarillos.

Cuando han llegado los bomberos han comprobado que el incendio afectaba a unos cuantos montones de basura y plásticos y diversos enseres que había en el exterior, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los bomberos han logrado que no se extienda al interior de la nave y por el momento, están refrescando la zona y terminando de apagar posibles rescoldos, aunque no hay posibilidad de propagación del incendio.

Además, hay en la zona un dispositivo sanitario preventivo de Summa112 que no ha tenido que intervenir.