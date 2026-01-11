Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave indstrial en Humanes

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en una nave industrial en Humanes. - EMERGENCIAS 112-COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio producido en una nave industrial de lacados y barnices en la localidad de Humanes, según ha informado Emergencias 112.

Un total de 11 dotaciones de Bomberos han acudido a la zona del incendio, en la calle Margarita, que se ha producido alrededor de las 8.20 horas. En este momento se están realizando tareas de refresco y remate en el interior de la nave, que ha quedado completamente calcinada.

Los hechos se han saldado sin heridos, ya que no había nadie en el interior del edificio. La Guardia Civil se encuentra investigando las causas del fuego, aún desconocidas.