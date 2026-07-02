Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Leganés

1101408.1.260.149.20260702231908 Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Leganés - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan este jueves en la extinción de un incendio declarado en una nave de la calle Severo Ochoa de Leganés.

Según informa 112 de la Comunidad de Madrid, 15 dotaciones trabajan en la extinción del incendio y en evitar la propagación a las naves colindantes.

El fuego ha afectado a la totalidad de la cubierta de la nave, que alberga un almacén y la tienda de un bazar chino, y corre riesgo de colapso.