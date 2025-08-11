Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en una nave industrial en Getafe

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos están trabajando en la extinción de un incendio en una nave industrial de Getafe (Madrid) y se han desalojado las inmediaciones.
Según han informado desde el servicio de emergencias madrileños, hasta la nave se han desplazado 14 dotaciones de bomberos y se han desalojado las zonas más cercanas al incendio por la proximidad al fuego y por el abundante humo que este estaba generando.
El fuego se ha originado esta madrugada y por el momento no hay heridos.