Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en una nave industrial en Getafe

Publicado: lunes, 11 agosto 2025 7:46
MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos están trabajando en la extinción de un incendio en una nave industrial de Getafe (Madrid) y se han desalojado las inmediaciones.

Según han informado desde el servicio de emergencias madrileños, hasta la nave se han desplazado 14 dotaciones de bomberos y se han desalojado las zonas más cercanas al incendio por la proximidad al fuego y por el abundante humo que este estaba generando.

El fuego se ha originado esta madrugada y por el momento no hay heridos.

