Brabezo asegura que Cs está "perdido" y dice que votará a Isabel Díaz Ayuso el 4M

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sergio Brabezo, uno de los dos diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid que han anunciado este martes que se dan de baja de la formación, ha asegurado que abandona la formación 'naranja' porque el partido "está perdido" y ha señalado que votará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones del 4 de mayo.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Brabezo ha explicado que no reconoce al Ciudadanos de ahora y que se siente "expulsado" de la formación". "Aguado ha dicho en un tuit que el partido sale más fuerte pero Ciudadanos está realmente perdido e insiste en seguir perdido", ha señalado.

En este sentido, Brabezo ha llamado a agrupar el voto de cara al 4 de mayo y votar a Isabel Díaz Ayuso porque considera que defiende "unos principios y valores claros". "Yo tengo claro que voy a votar a Díaz Ayuso", ha señalado para añadir que hay que "parar el intento" de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón de llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además ha criticado que se presionase a los diputados de la Asamblea de Madrid "para firmar una moción de censura" contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso de manera "abrupta, rápida y forzada". "Creo que no son las maneras ni las formas. Esto no forma parte de un partido moderado si no de un partido que está en la radicalidad y que ha perdido toda centralidad".

Brabezo, quien ha asegurado que el Partido Popular no ha contactado con él para proponerle unirse a su formación, ha explicado que "Ciudadanos ha dejado de ser Ciudadanos" y ha "abandonado a los que éramos de Ciudadanos".

