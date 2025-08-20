Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de las Brigadas Forestales que ejercen en la Comunidad de Madrid han lanzado este miércoles un llamamiento a la negociación para mejorar las condiciones laborales de medio millar de efectivos que trabajan en la región y han recalcado que, tras el acuerdo sobre las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) estatales, ahora es "el turno" de la Comunidad y la empresa pública Tragsa.

En un comunicado, han vuelto a emplazar a las partes a una reunión a tres bandas con la Comunidad, Tragsa y la representación legal de los trabajadores "para llegar a un acuerdo beneficioso para las tres partes".

Así, han recalcado que el Gobierno de España "ha tomado medidas" para mejorar las condiciones laborales de los Bomberos Forestales BRIF, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), con la publicación en el BOE del acuerdo de modificación del convenio colectivo para que participen también en brigadas preventivas durante el invierno, y ahora, han defendido, "es el turno de Comunidad y Tragsa".

Este acuerdo no se aplica para las Brigadas Forestales que trabajan en la región, que se rigen por Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid. En este sentido, defienden que es "responsabilidad" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso y de la empresa Tragsa "llegar a un acuerdo" que modifique sus condiciones laborales y atienda sus demandas.

Así, desde el comité de empresa han recalcado que ambos estamentos "tienen competencias en las demandas del sector, temporalidad, categoría profesional, centros de trabajo". Recuerdan, en este sentido, que el presupuesto del servicio es "competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid y la negociación de un nuevo convenio, de Tragsa.

"Es el turno de la Comunidad de Madrid y Tragsa de seguir este ejemplo y llegar a un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid. Esperamos que se tomen las medidas necesarias para dignificar nuestra profesión y garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores y la ciudadanía", han defendido en un comunicado.

Finalmente, han trasladado su disposición a negociar "y encontrar soluciones" que mejoren sus condiciones laborales y "garanticen la prestación de un servicio público de calidad". "Deseamos lo mismo en las diferentes comunidades donde los Bomberos forestales son merced de la precariedad, en especial donde son gestionados por empresas privada", subrayan.