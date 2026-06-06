Buitrago del Lozoya viajará este sábado al año 1500 con el estreno de la visita teatralizada Las Dos Reinas de Castilla

Ruta teatralizada 'Las Dos Reinas de Castilla' - SIERRA NORTE DE MADRID

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Buitrago del Lozoya estrena este sábado la visita teatralizada 'Las Dos Reinas de Castilla', una nueva propuesta cultural que invita a viajar al año 1500 para descubrir la historia de Juana e Isabel en uno de los conjuntos medievales mejor conservados de la Comunidad de Madrid.

Así, la primera visita --este sábado, a las 17 horas-- permitirá a vecinos y visitantes adentrarse en los últimos años de la Edad Media a través de una trama "marcada por intrigas, secretos y acontecimientos" vinculados al Reino de Castilla.

A diferencia de una visita turística convencional, 'Las Dos Reinas de Castilla' propone un recorrido teatralizado en el que los personajes históricos cobran vida e interactúan con el público, destaca en un comunicado la oficina de turismo de la localidad.

El entorno patrimonial de la villa es uno de los principales atractivos de la propuesta. Rodeado por las aguas del río Lozoya, Buitrago conserva un destacado recinto amurallado medieval y un casco histórico que permite al visitante comprender la importancia estratégica y cultural que tuvo la localidad a lo largo de los siglos. La visita teatralizada está dirigida a todos los públicos y edades.

Tras la primera sesión de este sábado, la actividad continuará en diferentes fechas durante los próximos meses. También habrá visitas el 13 de junio, a las 17 horas; el 20 de junio, a las 12.30 y 17 horas; el 4 de julio, a las 20 horas; el 29 de agosto, a las 20 horas; el 19 y 26 de septiembre, a las 12.30 horas; el 3 de octubre, a las 17 horas; el 10 y 11 de octubre, a las 17 horas; y el 18 de octubre, a las 12.30 horas.

Las entradas para 'Las Dos Reinas de Castilla' ya están disponibles a través de la plataforma oficial de turismo de Buitrago del Lozoya.