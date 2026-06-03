Buses de EMT y bicimad serán gratuitos una semana y se activarán 4 estaciones virtuales de bici junto a aparcamientos

Cartel publicitario de la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con especial im - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses de EMT Madrid y el sistema de bicimad serán gratuitos por primera vez durante una semana completa, del 3 al 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV y, ante la previsión de gran afluencia de personas, durante el fin de semana y el lunes se activarán por primera vez cuatro estaciones virtuales de bicicleta pública en los aparcamientos de Orense, Almagro, plaza de España y Villa de París.

Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde los Jardines de Sabatini, donde se ha instalado un letrero floral de dos metros de alto con el nombre de León XIV. La iniciativa coincide con el Día Mundial de la Bicicleta y busca reducir la presión del vehículo privado en el centro de la ciudad y minimizar las afecciones al tráfico.

Todos los autobuses serán gratuitos excepto la línea Exprés Aeropuerto. Los usuarios deberán validar el título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción facilitará un billete sencillo sin coste.

En el caso de bicimad, todos los desplazamientos de hasta 30 minutos serán gratuitos. Además del refuerzo de personal y de recursos para atender la demanda, el servicio aumentará la capacidad física de algunas estaciones: la 69 (avenida Alfonso XII, 54); la 98 (calle de Narváez, 3); la 101 (calle de Jorge Juan, 129); la 142 (paseo de la Castellana, 42); la 149 (paseo de la Habana, 42); la 154 (calle de Orense, 36); la 198 (paseo de la Castellana, 33) y la 238 (calle de San Germán, 5). El sistema ha superado los 5,65 millones de usos acumulados en lo que va de 2026.

EMT Madrid ha registrado más de 86,29 millones de viajeros durante las 76 jornadas de gratuidad activadas desde enero de 2021, agrupadas en 31 periodos. De ellos, más de 16,28 millones corresponden a usuarios no habituales.

"Nos enfrentamos a un reto sin precedentes en la ciudad con motivo de la visita del Papa de León XIV, que ya está a punto de llegar, está a apenas 72 horas de pisar la ciudad de Madrid y, en coherencia con lo que le hemos pedido a los madrileños a lo largo de estos días, por primera vez en la ciudad de Madrid habrá gratuidad durante seis días de los autobuses de la EMT pero también de las bicicletas de bicimad", ha explicado Almeida.

SUBE UN 4% EL USO DE EMT

El alcalde ha agradecido la "generosidad y el compromiso" de los madrileños, "digno de elogio". "Se me acaban las palabras porque hoy los datos nos dicen que ha subido un 4% la utilización de la EMT, pero es que ha descendido la utilización del vehículo privado también de manera importante en la ciudad de Madrid", ha remarcado. También ha agradecido a las empresas que hayan recogido el guante y apostado por el teletrabajo y el horario flexible.

También ha recordado Almeida que esta medianoche se cierra al tráfico la Plaza de Lima, lo mismo que sucederá en Cibeles 24 horas después, para recomendar la circulación por la M-30 si no se puede dejar el vehículo privado, la vía que ya ha acoge la mayor parte de carga de tráfico derivada de esas restricciones. Las afecciones continuarán el lunes y martes, cuando se realizará el desmontaje de los escenarios.

"EL LUNES VA A SER UN DÍA ESPECIALMENTE COMPLICADO"

El alcalde no ha obviado que "el lunes va a ser un día especialmente complicado" al ser laborable, sumado a los desplazamientos del Papa, del Congreso de los Diputados a la catedral de la Almudena y al estadio Santiago Bernabéu.

En cuanto al dispositivo de seguridad, el alcalde ha contestado a la jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que habrá un aumento de efectivos y está coordinado con el resto de administraciones, esto es, que no se ha dimensionado siguiendo "una voluntad política sino el conocimiento y la experiencia de quienes están en el campo operativo, con unos extraordinarios servidores públicos".

OBRAS EN LA PUERTA DE ALCALÁ

También ha dado la última hora de las obras del entorno de Alcalá.

"Tenemos planteado que hasta la calle Valenzuela va a estar acabada ya prácticamente la obra de reforma de la calle Alcalá. Más allá de la calle Valenzuela vamos a tomar medidas para que, en la medida de lo posible, se pueda mejorar el aspecto desde el punto de vista de obra que tiene en estos momentos", ha informado.

Se hará precisamente dado que Almeida entregará la Llave de Oro de Madrid al Papa en el zaguán del Palacio de Cibeles, el que da a la calle Alcalá, reconocimiento que le entregará antes de la misa del domingo.