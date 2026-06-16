Una de cada diez viviendas en el distrito Centro de la capital ya se usa como piso turístico, según la FRAVM

Archivo - Caja de seguridad de un piso turístico, a 20 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una de cada diez viviendas principales del distrito Centro de Madrid, el 10,36% del total, se utiliza ya como vivienda turística, según el informe 'El impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad de Madrid', presentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

El documento, dado a conocer este martes en el Espacio Vecinal Paco Caño, actualiza un estudio anterior de julio de 2023 y analiza la evolución de estos alojamientos en la capital durante los tres últimos años. La federación señala que ya hay más de 16.000 pisos turísticos en la ciudad.

Según los datos recogidos por la FRAVM, Inside Airbnb contabiliza un total de 16.015 anuncios con actividad en los últimos doce meses en Madrid, de los que 11.844 corresponden a viviendas enteras. El informe recoge además 14.806 anuncios de corta estancia, ofertados por menos de 30 días.

La federación también incorpora datos del INE, que reconoce algo más de 12.600 viviendas de uso turístico en la ciudad tras cruzar información de varias plataformas, con más de 38.000 plazas turísticas asociadas.

EL 91% SERÍAN ILEGALES

La FRAVM cifra en 1.131 los pisos turísticos con licencia en Madrid. A partir de ese dato y tomando como referencia la estimación más baja disponible, la del INE, concluye que el 91% de las viviendas de uso turístico serían ilegales al carecer del título habilitante exigido.

"Si solamente 1.131 pisos tienen licencia y, analizándolo con el dato más bajo, que es el del INE, estamos hablando de que el 91% de la vivienda de uso turístico son ilegales, imaginad que cualquier actividad económica de la ciudad tuviese ese grado de irregularidad", ha señalado durante la presentación el responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM, Quique Villalobos.

El informe recoge además que los anuncios de VUT en Madrid han aumentado un 17,7% en los últimos tres años, mientras que las viviendas con actividad comercial real en el último año han crecido un 15,5%.

CENTRO CONCENTRA CASI LA MITAD DE LA OFERTA

La presión del fenómeno VUT se concentra especialmente en el distrito Centro, que aglutina 7.128 anuncios activos de Airbnb, el 44,5% del total de la ciudad. De ellos, 5.732 son viviendas enteras.

Según la FRAVM, esta concentración supone 48,71 alojamientos turísticos por cada 1.000 habitantes. También implica que las VUT absorben el 10,36% del parque total de viviendas principales del distrito y el 40,57% de sus viviendas no principales.

Una vecina de Centro ha compartido durante la presentación el impacto de los pisos turísticos en su día a día, con "ruidos", "basuras", entradas y salidas constantes de grupos y sensación de inseguridad. "El portal es como Chamartín en hora punta, lleno de gente y de maletas", ha relatado, antes de reclamar edificios "con viviendas, con vecinos" y no "rodeados de hoteles encubiertos".

Del mismo modo, ha lamentado la pérdida de comercio de proximidad en el centro, con la desaparición de peluquerías, droguerías, tiendas de alimentación, librerías y bares, sustituidos por negocios orientados al turista.

Con todo, la federación advierte de que el fenómeno ya no se limita al centro histórico y se extiende hacia el resto de la almendra central y barrios periféricos bien comunicados. Entre los distritos con más volumen de anuncios destacan Tetuán, con 1.031; Salamanca, con 998; y Arganzuela, con 826.

El informe también pone el foco en los multianfitriones. Según la FRAVM, el 75,2% de la oferta activa de VUT pertenece a personas o entidades que gestionan más de un anuncio. La federación identifica además un "núcleo duro" de 5.528 anuncios de oferta residencial-profesionalizada, al combinar vivienda entera, corta estancia, actividad frecuente y anfitrión con varios anuncios.

"CAMUFLAJE" COMO ALQUILER DE TEMPORADA

La FRAVM alerta asimismo de un posible trasvase de parte de la oferta VUT hacia el alquiler de temporada o por habitaciones. Según la federación, algunas viviendas dejan de anunciarse formalmente como turísticas, pero continúan utilizándose para estancias breves y de alta rentabilidad.

Villalobos ha cuestionado que pueda hablarse de una reducción real del fenómeno VUT en la capital y ha apuntado a una "migración" hacia otras fórmulas contractuales. "Lo que ha habido es una migración, un camuflaje al alquiler de temporada, que como no hay ninguna norma que en realidad lo diferencie del turístico, a efectos legales, es el agujero por el que se están escapando todas aquellas viviendas que no pueden o no quieren cumplir con el Plan Reside", ha afirmado.

La federación reclama aplicar el principio de "primacía de la realidad" para que la Administración atienda al uso efectivo del inmueble y no solo a la etiqueta contractual. También pide exigir una justificación documental de la temporalidad en estos contratos, para estudios, trabajo o motivos sanitarios.

TACHA EL PLAN RESIDE DE "FRACASO"

Tras exponer los datos, la FRAVM ha tachado de "fracaso" el Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid y ha sostenido que el resto de cambios normativos aprobados en los últimos años tampoco están logrando recuperar vivienda para uso residencial.

La federación cita, entre esas medidas, el propio Plan Reside, la actualización de la Ley de Propiedad Horizontal, la creación del Registro Único de Arrendamientos y la modificación del Decreto 79/2014 de la Comunidad de Madrid. A su juicio, son avances, pero resultan insuficientes si no se acompañan de "inspecciones, cierres efectivos y retirada de anuncios".

"Necesitamos que el resultado final esté relacionado con la vivienda que vuelve al mercado residencial. Si no hablamos de eso, seguramente estamos desviando el foco de lo que tenemos que mirar", ha señalado Villalobos.

En este sentido, cabe señalar que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió que el Ayuntamiento consiguió recuperar en 2025 un total de 323 viviendas de uso turístico (VUT) sin licencia, un 10,2% más que en 2024 y un 32,9% más que dos ejercicios antes, cuando no se había puesto en marcha el Plan Reside.

Además, el pasado año se dictó orden de cese para otras 315 a partir de 502 resoluciones, archivó el expediente de 137 por restablecimiento de la legalidad al no dedicarse ya al uso turístico e impuso 117 sanciones al no estar en posesión de licencia, de las que 110 se cuantificaron en 30.000 euros cada una.

ACTUACIONES URGENTES

En cualquier caso, la organización vecinal reclama un "plan de choque" que incluya el cese inmediato de actividad, la clausura efectiva y la retirada automatizada de las plataformas de todas las VUT que operen sin licencia.

También pide extender la responsabilidad legal y sancionadora a propietarios y empresas gestoras, así como cruzar datos entre administraciones y plataformas digitales.

"Si no hay vigilancia y sanción, no hay solución", ha resumido Villalobos, que ha defendido que el objetivo final debe ser que las viviendas turísticas ilegales dejen de operar y vuelvan al mercado residencial. "Las viviendas tienen que volver a ser viviendas para vivir", ha concluido.