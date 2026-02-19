Uno de cada tres conductores pasó la ITV en Madrid fuera de plazo en 2025, hasta un total de 9.685 vehículos

Archivo - Varios vehículos en la A6, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres conductores que pasaron la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la ciudad de Madrid durante 2025 lo hizo fuera de plazo, hasta un total de 9.685 vehículos, según ha informado en un comunicado la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV).

En concreto, el 31,3% se presentó a la estación con la ITV ya caducada y casi un 19% superó los seis meses de retraso, según los datos analizados por AEMA-ITV y facilitados a la Policía Municipal, en el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones para reforzar la seguridad vial y la calidad del aire.

Durante el pasado año se efectuaron 310.791 inspecciones técnicas en el término municipal de la capital. De ellas, el 68,7% se realizó dentro del periodo correspondiente, mientras que casi un tercio tuvo lugar fuera de plazo.

Entre quienes acudieron con retraso, más de la mitad (52%) lo hizo con menos de un mes de demora. Sin embargo, un 19,8% se presentó entre uno y cuatro meses más tarde; un 9,6%, entre tres y seis meses después; y un 18,6% superó los seis meses de retraso, lo que supone que casi uno de cada cinco vehículos que acudieron fuera de plazo llevaba más de medio año circulando sin la inspección en vigor.

El presidente de AEMA-ITV, Jorge Soriano, ha advertido de que este dato refleja "una preocupante relajación en el cumplimiento de una obligación que tiene un impacto directo en la seguridad vial". Según ha subrayado, la ITV "no es un trámite administrativo más", sino un control técnico que garantiza que el vehículo cumple las condiciones mínimas de seguridad y emisiones establecidas en la normativa.

Desde la asociación recuerdan que la inspección técnica, además de contribuir a la seguridad vial, desempeña un papel relevante en el control de emisiones contaminantes, especialmente en entornos urbanos como Madrid. Circular con la ITV caducada puede acarrear sanciones económicas y consecuencias legales en caso de accidente.

Asimismo, AEMA-ITV ha señalado que en la Comunidad de Madrid existen más de 70 estaciones donde realizar la inspección, incluidas aquellas situadas en Zonas de Bajas Emisiones, incluso para vehículos sin distintivo medioambiental. Por último, ha recordado que la ITV puede pasarse hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento sin que se modifique la validez de la siguiente inspección.