Una cadena de supervivencia salva a un hombre de 51 años tras sufrir una parada cardíaca en Madrid

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MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha sobrevivido a una parada cardiorrespiratoria sufrida este sábado en la calle Realejos de Madrid gracias a la rápida intervención de sus familiares, que iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) siguiendo las instrucciones telefónicas de emergencias hasta la llegada de los sanitarios.

Según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid, tras alertar al 112, los acompañantes iniciaron inmediatamente una reanimación básica que mantuvieron durante aproximadamente diez minutos, hasta la llegada del Summa.

Los sanitarios continuaron con maniobras de soporte vital avanzado, consiguieron estabilizar al paciente y lo trasladaron en una UVI móvil al Hospital Ramón y Cajal, donde presenta buen pronóstico, según destaca una portavoz del 112 a Europa Press.

Desde Emergencias han destacado la importancia de la cadena de supervivencia y de comenzar las maniobras de reanimación lo antes posible ante una parada cardiorrespiratoria, ya que el masaje cardíaco permite mantener la circulación sanguínea y favorecer que los órganos vitales sigan recibiendo oxígeno hasta la llegada de los profesionales sanitarios.

En estos casos, si la persona está inconsciente y no respira con normalidad, se debe llamar al 112 e iniciar las compresiones torácicas, mientras se siguen las indicaciones de los profesionales que atienden la llamada, en lo que se conoce como 'RCP transtelefónica'.

La técnica consiste en colocar las manos entrelazadas en el centro del pecho y realizar entre 100 y 120 compresiones por minuto, con una profundidad aproximada de cinco centímetros.