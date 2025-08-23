Cae un 0,75% en julio en el número de personas en lista de espera en la Comunidad pero crecen los tiempos de demora

Aumenta el número de personas que aguardaban una operación, con una media de espera de 54,57 días

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las listas de espera para ver al especialista, someterse a una operación o pendientes de realizar una prueba diagnóstica ha cerrado julio con una caída del 0,75% en el número de personas respecto al mes previo, aunque con un incremento en los tiempos de demora.

En concreto, al cierre del séptimo mes del año las tres listas acumulaban un total de 959.909 personas, tras salir de ellas 7.328 pacientes desde junio, un 0,75% menos, según los datos oficiales publicados por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Un descenso en el acumulado de madrileños en el conjunto de las listas en términos mensuales favorecido por el comportamiento en el caso de las consultas externas (-1,16%) y de las primeras pruebas diagnósticas (-0,96%), que equilibran el aumento experimentado en la relativa a operaciones (+2,75%).

Pese a esta mejora, los tiempos de demora media se incrementan en todos los casos respecto al mes previo. En concreto, la espera para una intervención quirúrgica se situó en julio en 54,57 días (+5,85 días), había que aguardar 69,78 días para consultas externas (+6,74 días) y una primera prueba diagnóstica tardaba 65,55 días (+4,64 días).

En término interanuales, el comportamiento del conjunto de las tres listas también es positivo, con 12.131 personas menos, lo que supone una caída del 1,24% sobre el mes de julio de 2024, pese al repunte del 2,27% (+2.085) que experimenta el número de pacientes que aguardan una operación.

Frente a ello, cae un 4,13% el número de madrileños a la espera de una primera prueba diagnóstica (-7.443) y un 0,96% en el caso de los que aguardan para consultas externas (-6.773), según los datos oficiales consultados por Europa Press.

Corren distinta suerte los tiempos de demora media, que se incrementan en el último año para una intervención en 0,33 días y en 0,56 días para consultas externas, mientras que caen en 2,25 días en el caso de pruebas diagnósticas.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró el séptimo mes del año con 93.864 personas a la espera de intervención, con un aumento del 2,75% respecto a junio (+2.512) y del 2,27% en el último año (+2.085).

El tiempo de demora medio se situó en 54,57 días, lo que se traduce en 5,85 días más respecto al mes previo y de 0,33 más sobre julio de 2024, según la información consultada por Europa Press.

En cualquier caso, según se desprende de los datos que ofrece el Sistema de Listas de Espera (Sisle), del Ministerio de Sanidad, Madrid es la comunidad autónoma con menor lista de espera quirúrgica al finalizar 2024, con una media de 48 días, frente a los 126 días de media nacional.

Del total, la lista de espera en la categoría denominada 'estructural', aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 69.550 pacientes a la espera de intervención (el 74,1%), mientras que otros 11.322 eran por rechazo de derivación (12,06%) y los 12.992 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (13,84%).

El 0,86% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (599 personas) aguardaban al finalizar julio para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 330 que lo hacían en junio (el 0,46%).

Otro 18,8% aguardaba entre tres y seis meses (13.072 frente a las 12.095 de junio), mientras que otro 16,59% lo hacía entre dos y tres meses (11.536 frente a las 11.110 del mes previo).

Finalmente, un 28,18% esperaba entre uno y dos meses (19.600 por los 17.016 del mes previo) y un 35,54% lo hacía de 0 a 30 días (24.716 por las 30.865 de junio).

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 110,36 días naturales --108,44 en junio--, con dos personas (el 0,02%) que aguardaban más de 360 días, según los datos oficiales publicados por el Ejecutivo autonómico.

La Consejería de Sanidad puso en marcha un plan de listas de espera con el objetivo de reducir a la mitad los tiempos máximos de atención, según prioridad clínica, con un presupuesto de 215 millones de euros. El plan tiene como finalidad que la asistencia programada no urgente para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas se sitúe en un tiempo inferior a 45 días de demora media.

ESPERA PARA ESPECIALISTA Y PRUEBA DIAGNÓSTICA

En cambio, la situación mejora en el último mes en cuanto al número de personas que aguardaban para ver al especialista o hacerse una prueba diagnóstica, aunque en ambos casos empeora también el tiempo de demora media.

En concreto, la lista de espera de consultas externas acumulaba a cierre de julio un total 693.323 personas, es decir 8.153 menos que el mes previo (-1,16%) y 6.773 que hace un año (-0,96%). En esta caso, la demora media era de 69,78 días, con un aumento de 6,74 días sobre junio y de 0,56 respecto al mismo mes de 2024.

Del total, 450.234 pacientes superaban los 90 días de demora (430.534 en junio); 91.695 tardaban entre 61 y 90 días (80.817 un mes antes); 65.809 entre 31 y 60 días (87.689 en el sexto mes del año); y 85.585, menos de un mes (102.436 el mes previo).

En el caso de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas, al cierre de julio estaba formada por 172.722 madrileños, con 1.687 personas menos que el mes previo (-0,96%) y una caída interanual del 4,13% (-7.443 pacientes).

Los tiempos de espera media en este caso eran de 65,55 días, lo que supone 4,64 días más sobre junio pero 2,25 menos respecto al sexto mes del pasado año.

En este caso, el tiempo de demora medio era superior a 90 días para 94.513 personas (89.239 en junio); de entre 61-90 días para 17.319 pacientes (13.845 un mes antes); de entre 31 y 60 para otros 24.118 (27.885 en el sexto mes del año); y de menos de un mes, para 36.772 (43.440 el mes previo).

De esta forma, en el conjunto de las tres listas hay un total de 959.909 personas, frente a los 967.237 pacientes que aguardaban un mes antes (-7.328) y las 972.040 que había en julio de 2024 (-12.131).