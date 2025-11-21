Cae un grupo criminal acusado de más de 30 robos con fuerza en vehículos en Tres Cantos

Detenidos en Tres Cantos tres hombres acusados de robar en el interior de más de una treintena de vehículos - GUARDIA CIVIL

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Tres Cantos a tres integrantes de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en el interior de vehículos, principalmente furgonetas del sector de la construcción, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

A los detenidos se les atribuyen 31 delitos --21 robos consumados y otros diez en grado de tentativa-- además de delito de pertenencia a grupo criminal. En total, el valor de los objetos sustraídos supera los 70.000 euros, a los que hay que sumar los daños ocasionados.

Según la investigación, los autores actuaban forzando puertas laterales o traseras, cerraduras o fracturando ventanillas. Para evitar ser identificados utilizaban prendas que ocultaban su rostro y empleaban hasta cinco vehículos diferentes a nombre de terceras personas o con datos falsos para dificultar su seguimiento.

Las detenciones se produjeron en Tres Cantos gracias a los dispositivos preventivos de los agentes del Puesto Principal, que sorprendieron a los sospechosos cuando se disponían a cometer un nuevo robo.

En el interior de los vehículos empleados por el grupo se localizaron numerosas herramientas destinadas a la comisión de delitos contra el patrimonio.