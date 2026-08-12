El Café Central celebra su 44º aniversario con un agosto dedicado al jazz internacional en el Ateneo

Archivo - Una actuación musical durante la inauguración de la nueva ubicación del Café Central en el Ateneo de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Café Central celebra este miércoles su 44º aniversario con una programación especial en su nueva sede, en el Ateneo de Madrid, donde reúne durante el mes de agosto a destacados nombres de la escena internacional del jazz, unos conciertos en los que destacará el regreso del histórico piano Yamaha C5, ya restaurado.

La conmemoración, bajo el lema '44 años de música, historias y encuentros', es la primera que el templo madrileño del jazz celebra en su nueva sede de la calle Santa Catalina, 10. El espacio mantendrá durante todo el mes sus dos pases habituales, a las 20 y a las 22 horas.

La programación incluye para este miércoles y jueves The Jazz Warriors, con Pascual Piqueras a la trompeta y el fiscorno, Chema Saiz a la guitarra, Richie Ferrer al contrabajo y Carlos González 'Sir Charles' a la batería.

Una de las principales citas llegará el viernes y sábado con 'Chames Meets Hermon Mehari', encuentro entre el pianista Sebastián Chames y el trompetista estadounidense Hermon Mehari, acompañados por Darryl Hall al contrabajo y Daniel García Bruno a la batería.

El concierto del viernes servirá además para reestrenar el Yamaha C5 del Central, restaurado durante los últimos meses por Pianocraft. El instrumento, testigo del paso de algunos de los grandes pianistas de la historia del local, continuará así su trayectoria en el nuevo escenario.

El primer bloque de celebraciones concluirá el domingo con el Tony Moreno Quartet, compuesto por Chema Saiz a la guitarra, Pedro Ojesto al piano, Javier Moreno al contrabajo y Tony Moreno a la batería.

JAZZ INTERNACIONAL DURANTE TODO AGOSTO

La programación continuará los días 17 y 18 de agosto con Inoidel González Trío; el 19 y 20 con Harold Rey Quartet; y el 21 y 22 con JD Allen Trío, encabezado por el saxofonista neoyorquino, una de las voces personales del jazz contemporáneo.

Canal Street Jazz Band actuará el 23 de agosto, mientras que Gastón Joya Trío, con Idania Valdés, ocupará el escenario los días 24 y 25. Iñaki Arakistain Quartet llegará el 26 y 27 y Glenda Vega & The Alma Collective lo hará el 28 y 29.

El tramo final del mes contará con Jeff Espinoza & Ramón Arroyo The Roadrunners el día 30 y con Ogun Afrobeat el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Todas las actuaciones en el Café Central Ateneo mantienen los pases de las 20 y las 22 horas.

PRIMER ANIVERSARIO EN EL ATENEO

El Café Central comenzó su nueva andadura en el Ateneo el pasado abril tras despedirse de su histórico local de la plaza del Ángel, donde desarrolló su actividad durante más de cuatro décadas. El traslado se escenificó con un pasacalles inspirado en las 'marching bands' de Nueva Orleans y denominado 'Funeral y Resurrección del Jazz'.

La mudanza fue posible mediante un convenio de colaboración cultural con el Ateneo, después de que la falta de renovación del contrato de alquiler amenazara la continuidad del club.

Fundado en 1982, el Café Central suma alrededor de 15.000 conciertos y por su escenario han pasado músicos como Tete Montoliu, Pedro Iturralde, Benny Golson, Ron Carter, Sheila Jordan, Brad Mehldau, Chano Domínguez y Jorge Pardo.