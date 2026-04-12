Café Central inicia el jueves nueva etapa en el Ateneo con el concierto de Miguel Malla FT Racalmuto

Archivo - Fachada del actual Café Central - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El histórico Café Central iniciará este jueves una nueva etapa en el Ateneo de Madrid con el concierto de Miguel Malla FT Racalmuto, grupo encargado de dar el pistoletazo a la nueva programación en este emplazamiento tras más de cuatro décadas de actividad en su mítica sede de plaza del Ángel.

El traslado se celebrará con un desfile musical a modo de 'Funeral y Resurrección de Jazz' por el centro de la capital, inspirado en la tradición de las 'marching bands' de Nueva Orleans.

El acto, previsto a las 17 horas, recorrerá el trayecto entre la plaza del Ángel y la calle Santa Catalina, donde se ubica la sede del Ateneo, en una suerte de cortejo festivo con el saxofonista Miguel Malla para trasladar "entre todos" el espíritu del club.

Tal y como avanzó el Café Central, la despedida del local histórico tendrá lugar un día antes, miércoles, con un último concierto en el establecimiento que durante más de cuatro décadas ha sido "mucho más que un escenario", con "música, encuentros y noches que forman parte de la memoria cultural de Madrid".

"No es un final, sino un tránsito", señala Café Central, para incidir en la idea de que el traslado permitirá preservar su esencia en esta nueva ubicación.

El encargado de despedir el Café Central en su histórica sede y de dar inicio a la nueva etapa en el Ateneo será Miguel Malla FT Racalmuto, un sexteto encabezado por Miguel Malla al saxo e integrado por Pascual Piqueras (trompeta), Juan Luis Ramírez (clarinete), Javier López (piano), Pablo Navarro (contrabajo) y Gabriel Marijuán (batería).

Racalmuto no solo ha dejado su sello en los escenarios de jazz, sino también en varias bandas sonoras de cine como 'Días de fútbol' y 'Días de cine' de David Serrano, 'La suerte dormida' de Ángeles González-Sinde, 'El lunar' de Miguel Ángel Calvo Buttini y 'Gente de mala calidad' de Juan Cavestany, además de colaborar habitualmente con el grupo de teatro Animalario.

Así, será a partir de este jueves cuando la programación del Central se integre ya por fin en el Ateneo, que acogerá y cuidará de su magia, "resguardando su historia y dando continuidad a todo lo construido noche a noche".

Fundado en 1982, el Central suma cerca de 15.000 conciertos y ha acogido a algunas de las grandes figuras del jazz internacional, herederas del legado de Miles Davis o John Coltrane, consolidándose como uno de los espacios de referencia en Europa.

LOS CONCIERTOS DE LA CÁTEDRA

Será a partir del 24 de abril, comenzará la nueva serie de conciertos en la Cátedra Mayor del Ateneo, descrita por el club como "una bombonera con una acústica deliciosa" que mantiene "la cercanía e intimidad que siempre han caracterizado al Central".

La nueva programación se iniciará con dos conciertos consecutivos: primero, a las 19.30 horas, actuará el Joshua Edelman Quintet, seguido a las 21.30 horas por el Jorge Pardo Trío.

Ya en mayo, el día 8 se presentarán a las 19.30 horas Cecilia Krull Quintet y, a continuación, a las 21.30 horas, Lluís Coloma & His Musical Troupe. La programación continuará el 22 de mayo con dos nuevas actuaciones: Sheila Blanco & Federico Lechner Tango Jazz Trío a las 19.30 horas, y cerrando la jornada a las 21.30 horas, Ulf Wakenius & Ignasi Terraza.

"Durante décadas, el Café Central ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más memorables del jazz en Madrid, acogiendo a músicos nacionales e internacionales que han hecho de su escenario un lugar de encuentro imprescindible. Con esta nueva programación en la Cátedra Mayor, el Café Central no solo amplía su actividad, sino que refuerza su vocación de difusión cultural, creando un puente entre su historia y nuevas audiencias", señala el Central en redes sociales.