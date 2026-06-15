La caída de una grúa de obra en Tetuán daña tres inmuebles y obliga a desalojar una familia

Archivo - Grua de contrucción - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La caída de una grúa de obra situada en el distrito madrileño de Tetuán ha provocado daños en el edificio en construcción, así como en otros dos inmuebles cercanos, aunque no se han registrado heridos, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido en el número 27 de la calle Francisco de Sales, hasta donde se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de Madrid y dos coches al mando para asegurar la zona y evaluar los daños ocasionados por el incidente.

La estructura ha afectado además a un inmueble ubicado en el 19 de la calle Castilla, donde ha causado daños en dos terrazas y en la cubierta de una nave de trasteros. Asimismo, ha impactado sobre la cubierta de una vivienda situada en la calle Tenerife, número 60.

Como medida preventiva, ha sido desalojada la familia residente en esta última vivienda, mientras que también permanece desalojada la obra donde se ha producido el accidente.

Los Bomberos se encuentran actualmente trabajando en las labores de saneamiento de las zonas afectadas y, en coordinación con la empresa constructora, procederán al desmontaje de la grúa siniestrada.

Por su parte, efectivos de Samur-Protección Civil han permanecido en la zona con carácter preventivo durante la intervención, en la que también ha colaborado la Unidad de Drones de la Policía Municipal de Madrid.