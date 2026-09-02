CaixaForum Madrid afronta el último cuatrimestre de 2026 con exposiciones sobre los hermanos Forteza y Berlanga - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid afrontará el último cuatrimestre de 2026 con una programación que combinará arte contemporáneo, cine, pensamiento, música y divulgación científica, con las exposiciones 'Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza' e 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' como principales novedades.

La programación tiene como objetivo promover la cultura como agente de transformación social y facilitar el acceso de públicos diversos a las artes, las ciencias y las humanidades, según ha trasladado Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

La primera de las grandes exposiciones, 'Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza', se inaugurará el 7 de septiembre y podrá visitarse en CaixaForum Madrid hasta el 2 de noviembre. La muestra reúne por primera vez el trabajo conjunto de los dos creadores, que exploran los límites de la imagen, el enigma del rostro y la potencia de lo abstracto.

Producida por la Fundación 'la Caixa' en colaboración con Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, la exposición está comisariada por su director, David Barro, y reúne pinturas y esculturas en las que aparece en numerosas ocasiones la representación de un rostro andrógino desconocido, planteando al espectador la incógnita sobre su identidad.

El recorrido propone un universo visual en el que lo reconocible se resiste y lo figurativo dialoga con la materia, dejando al visitante libertad para interpretar las obras.

BERLANGA, PROTAGONISTA A PARTIR DE NOVIEMBRE

A finales de noviembre llegará a CaixaForum Madrid 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor', una exposición dedicada a la trayectoria personal y profesional de Luis García-Berlanga, uno de los cineastas españoles más internacionales y una figura fundamental del cine europeo del siglo XX.

La muestra se presentará a los medios el 24 de noviembre, abrirá al público el día 25 y permanecerá en el centro hasta el 23 de mayo de 2027. Concebida y producida por la Fundación 'la Caixa', está comisariada por Sol Carnicero y Bernardo Sánchez Salas, con el asesoramiento de José Luis García Berlanga y diseño expositivo de Carles Berga.

El recorrido, planteado como un plano secuencia en homenaje al director, reunirá piezas originales y buena parte del legado de Berlanga, en muchos casos inédito hasta ahora, gracias al trabajo de catalogación, digitalización y estudio de su archivo personal realizado por la Fundación 'la Caixa' con la colaboración de la Filmoteca Española.

La exposición recorrerá desde los aspectos más íntimos del cineasta, como su casa, su familia y sus referencias, hasta su particular visión satírica de la historia de España y las características de su obra cinematográfica. El tramo final estará dedicado al legado de Berlanga y a la influencia que su mirada sobre el mundo ha dejado en la sociedad.

PENSAMIENTO, CINE, MÚSICA Y CIENCIA

La programación del último cuatrimestre también incorporará nuevas propuestas de pensamiento y reflexión. Entre ellas se encuentra el ciclo 'En Pausa, diálogos para pensar el presente'.

En esta nueva edición participarán Lucrecia Martel, una de las cineastas más reconocidas del cine latinoamericano y figura destacada del nuevo cine argentino, y Antonio Monegal, filósofo e investigador especializado, entre otros ámbitos, en las relaciones entre cultura y política y en la representación de la guerra y la violencia.

El centro de la capital acogerá asimismo el proyecto inclusivo 'Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum', que en esta ocasión programará películas relacionadas con las migraciones.

En el apartado musical y artístico continuarán ciclos consolidados como 'Encuentros con', que reunirá a la cantante Soleá Morente y al cineasta Jonás Trueba para compartir sus procesos creativos, además de propuestas de divulgación musical como 'Shakespeare in Music', microconciertos y la Temporada musical, con artistas como Amaro Freitas, Momi Maiga, LINA y Marco Mezquida.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Las familias contarán también con una programación específica que incluye el nuevo ciclo de proyecciones 'Todos somos naturaleza', el taller 'Jugar con los límites', centrado en la accesibilidad, el espectáculo para primera infancia 'LITIK' y el nuevo taller de Artefacto 'Todos los cuerpos forman el paisaje', creado por el artista Albert Potrony.

La divulgación científica tendrá igualmente un papel destacado con el ciclo 'Explícamelo. Respuestas científicas a preguntas cotidianas', que abordará cuestiones relacionadas con la ciencia y la vida diaria a través de conversaciones con especialistas y participación del público.

Las cuatro nuevas sesiones plantearán preguntas como "¿Cómo afectan a nuestro cuerpo los cuerpos celestes?", "¿Podría una IA engañarnos a propósito?", "¿Por qué nos huelen las axilas, el aliento y los pies?" y "¿Somos nuestros genes?".

Además, CaixaForum Madrid mantendrá hasta el 7 de marzo de 2027 la exposición 'Somos Naturaleza', una experiencia inmersiva producida y distribuida por OASIS Immersive Studios en colaboración con National Geographic que busca acercar al público a la belleza y fragilidad de la biodiversidad.

La Fundación 'la Caixa' presentará a finales de enero de 2027 la programación completa de CaixaForum para el próximo año, en una rueda de prensa en la que también realizará el balance de públicos de 2026.