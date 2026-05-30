CaixaForum Madrid se prepara para el eclipse total de Sol del 12 de agosto con un ciclo de conferencias

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid se convertirá en uno de los epicentros de la divulgación astronómica con un ciclo de conferencias ante la llegada del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno excepcional que podrá verse desde buena parte de España y que marcará el inicio de un histórico trío de eclipses solares consecutivos visibles desde el país.

Con motivo de este acontecimiento, Fundación 'la Caixa' ha organizado una programación especial con charlas que permitirán al público descubrir cómo se producen los eclipses, por qué siguen fascinando a la ciencia y cómo observarlos con seguridad

La primera de las citas programadas en CaixaForum Madrid será el 1 de junio con la charla 'La ciencia de los eclipses en la historia', incluida en el curso anual de divulgación astronómica 'Ventanas al Universo'. La sesión correrá a cargo de Alba Vidal García, del Observatorio Astronómico Nacional, y repasará algunos de los avances científicos más relevantes logrados gracias a la observación de eclipses solares a lo largo de la historia.

La programación continuará el 30 de junio con la conferencia '¿A punto para ver el eclipse?', impartida por el astrofísico Kike Herrero, quien explicará de manera sencilla cómo se producen los eclipses totales de Sol y responderá a las principales dudas sobre cómo, cuándo y desde dónde observar el fenómeno del próximo verano.

ESPAÑA VERÁ UN TRÍO DE ECLIPSES

España será testigo entre 2026 y 2028 un inédito trío de eclipses solares: dos totales y uno anular. El primero de ellos, previsto para agosto de 2026, situará al país entre los pocos territorios del mundo, junto con Islandia y Groenlandia, desde donde podrá contemplarse de forma completa.

El fenómeno tendrá lugar poco antes de la puesta de sol y la sombra de la Luna cruzará la Península Ibérica de noroeste a este. La totalidad podrá observarse desde ciudades como A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma de Mallorca, entre otras capitales.

Habrá nuevo eclipse total el 2 de agosto de 2027, que dejará la totalidad más larga del siglo XXI, mientras que el ciclo concluirá en 2028 con un eclipse anular, caracterizado por el brillante anillo de luz que rodea el disco de la Luna.