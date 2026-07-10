'Caliente Y Frío' Despide La Temporada En Radio Intercontinental Y Anuncia Importantes Novedades Para Septiembre - RADIO INTERCONTINENTAL

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Caliente y Frío', decano de la radio en España con medio siglo en antena, ha despedido la temporada en Radio Intercontinental Madrid y ha anunciado importantes novedades para septiembre, cuando regresará con nuevos contenidos y alcanzará los 51 años de emisión.

La despedida tuvo lugar esta semana con una fiesta y un doble programa celebrados en la gran terraza de la avenida de América de la capital, sede de la Radio Intercontinental Madrid, emisora que puede escucharse en el 95.4 y el 107.8 de la FM y que en 2026 ha cumplido 76 años de vida.

Durante el acto, al que asistió el director de la emisora y de Canal 33 TV de Madrid, Enrique Riobóo, brindaron por la temporada que termina el próximo miércoles y por la próxima etapa del espacio, la tercera en la nueva Radio Intercontinental, que se seguirá emitiendo de lunes a viernes de 21 a 22 horas.

La fiesta cultural y musical estuvo protagonizada por los responsables de 'Caliente y Frío', Álvaro de Luis y Gema Serrano, y por la directora y presentadora de 'Filtro cultura personal' (lunes a las 13 horas), y 'Creaciones primogénitas' (jueves a las 18h), Sandra Loi.

También se han despedido de los oyentes hasta mediados de septiembre los responsables de otros programas del grupo de Serrano: 'Territorio viajero' (que se emite los lunes a las 20 horas), 'Hablemos de adicción' (miércoles a las 20h), 'Aquí latinos' (jueves a las 20h), 'Mucho humor y pocas nueces' (miércoles a las 13h), 'Cultura Big Bang' (viernes a las 12h), 'Tendido 9' (martes a las 20h) y 'Despiertamente' (viernes a las 20h).

Durante la celebración actuó el cantante peruano Juan Carlos Gironda, que interpretó temas de José Luis Perales, Julio Iglesias, Camilo Sesto y Roberto Carlos, entre otros artistas.

51 AÑOS DE HISTORIA EN LA RADIO

El copresentador y creador del programa, Álvaro de Luis, recordó que el nacimiento de 'Caliente y Frío' fue posible gracias al respaldo de los reconocidos periodistas Luis del Olmo y Miguel de los Santos, quienes creyeron en él cuando se encontraron en el edificio de Prensa situado en la plaza de Callao.

De Luis explicó que el programa nació como una "revista sonora" y recordó que en septiembre cumplirá 51 años. También avanzó que los premios Bombín alcanzarán los 30 años durante la próxima temporada.

Por su parte, Mario Zottola, responsable de la sección 'Butaca de patio', que ofrece los viernes un resumen cultural y del mundo del espectáculo, señaló que el objetivo de la sección es seleccionar espectáculos de calidad y seguir la línea trazada por Álvaro de Luis. "Lo que aspiramos es ofrecer a los oyentes un programa de calidad cultural", manifestó.

Asimismo, el director y presentador de 'Territorio viajero', Paco Huertas, confirmó que el programa continuará emitiéndose todos los lunes, de ocho a nueve de la tarde, con contenidos dedicados a fiestas, lugares recónditos y territorios poco conocidos.

Como principal novedad, el espacio se emitirá también en 'streaming' en Canal 33 TV de Madrid y contará con realización televisiva, utilizando imágenes enviadas por los protagonistas de las historias abordadas en cada programa. "La novedad es que nos van a poder ver, que nos van a poder escuchar y, sobre todo, que van a poder ver cosas que realmente, si no se conectan a nosotros, te aseguro que no las van a ver", subrayó Huertas.

Entretanto, el director y presentador de 'Aquí latinos', Edwin Uberuaga, anunció también "muchas sorpresas" y aseguró que el espacio continuará trabajando en el proceso de integración entre ciudadanos latinoamericanos y españoles.

Uberuaga destacó que entre sus oyentes también hay españoles y europeos y que el programa llega a público de habla italiana, francesa, alemana e inglesa. "Vamos a profundizar este proceso porque es una integración", señaló.

SOCIEDAD, CULTURA, DEPORTE ESPECTÁCULOS

Por su parte, José Luis Jiménez, responsable de 'El rincón de José Luis', espacio incluido en 'Caliente y Frío' los martes, avanzó que la próxima temporada contará con contenidos sobre sociedad, cultura y el mundo del espectáculo.

Jiménez explicó que prestará especial atención al teatro y expresó su deseo de que la próxima temporada sea mejor que la anterior. Su espacio continuará emitiéndose los martes, de nueve a diez de la noche, en Radio Intercontinental.

Entre las incorporaciones previstas para septiembre figura también Pedro Díaz, del Centro Médico y gimnasio Yutori, que divulgará contenidos relacionados con el deporte, la salud y las artes marciales en un programa propio 'Yotori Sport'.

Díaz explicó que el gimnasio practica judo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas y boxeo y destacó que se trata del centro con más medallas de España. Su participación en la emisora abordará estas disciplinas y presentará nuevas propuestas a partir de septiembre.