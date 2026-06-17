Cámara de Comercio y Banco Sabadell analizan los retos de competitividad, financiación e innovación de las empresas

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, y de Marc Armengol, CEO de Banco Sabadell - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y Banco Sabadell han analizado este miércoles los principales desafíos y oportunidades que afrontan las empresas españolas en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la competitividad y la necesidad de ganar dimensión empresarial durante un desayuno ejecutivo que ha reunido a empresarios, directivos y representantes institucionales.

El encuentro, organizado en el marco de las actividades del Club Cámara Madrid, ha contado con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, y del CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha indicado la institución cameral en un comunicado.

Ambos han analizado la evolución del sector financiero, el papel de la banca como socio estratégico de las empresas y las perspectivas económicas para los próximos años.

Durante el acto, Ángel Asensio ha destacado el valor de estos espacios de diálogo para fortalecer las relaciones entre empresas e instituciones y favorecer la reflexión conjunta sobre los retos que condicionarán el crecimiento económico y la competitividad empresarial.

Asimismo, se ha puesto en valor la contribución del Club Cámara Madrid como una "comunidad empresarial que fomenta el intercambio de experiencias, la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de las relaciones profesionales entre compañías de distintos tamaños y sectores".

La entidad cameral ha agradecido también el compromiso de Banco Sabadell, Socio Protector del Club Cámara, con el desarrollo económico de la región y con el fortalecimiento del tejido empresarial madrileño.

En detalle, se han analizado cuestiones clave para el tejido empresarial español como el acceso a la financiación, la productividad, la competitividad, la adopción de nuevas tecnologías y el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio.

"Las empresas y los empresarios siguen tomando decisiones de inversión, lo que refleja el dinamismo y la resiliencia de nuestra economía. El crecimiento económico impulsa también al tejido empresarial, mientras que la inteligencia artificial se consolida como una herramienta clave para aumentar la productividad y acelerar la transformación de todos los sectores. En este contexto, los bancos nos encontramos en un momento de fortaleza económica que nos permite seguir apoyando el crecimiento y la inversión", ha señalado Armengol.

FINANCIACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Uno de los principales ejes del encuentro fue el papel de la banca en el acompañamiento a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas compañías, en un contexto económico caracterizado por cambios en las condiciones financieras y por la necesidad de impulsar la inversión productiva.

Durante el desayuno se han abordado los factores que determinarán el crecimiento empresarial en los próximos años, así como las herramientas necesarias para mejorar la productividad, aumentar la dimensión de las compañías y reforzar su capacidad para competir en mercados internacionales.

Los participantes han coincidido en la importancia de seguir impulsando la colaboración entre entidades financieras, empresas e instituciones para favorecer el crecimiento sostenible del tejido productivo.

MADRID, MOTOR EMPRESARIAL

La conversación también ha permitido profundizar en la realidad económica de la Comunidad de Madrid y en los desafíos que afrontan las empresas madrileñas para ganar escala, incrementar su competitividad y consolidar su presencia internacional.

Coincidiendo con el 50 aniversario de la presencia de Banco Sabadell en Madrid, se ha recalcado el papel de la región como uno de los principales motores económicos de España y como un entorno especialmente dinámico para la actividad empresarial y emprendedora.

"Madrid es uno de los grandes motores económicos de España, hay un tejido fuerte y resiliente, buena situación financiera y sin deterioros", ha recalcado Armengol.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Madrid ha reafirmado su compromiso de seguir impulsando iniciativas que favorezcan el diálogo, la colaboración y el intercambio de conocimiento entre empresas e instituciones, convencida de que "la cooperación y la confianza son elementos esenciales para afrontar con éxito los desafíos económicos de los próximos años".