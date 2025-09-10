La Cámara de Comercio ensalza a Madrid como "hub global de referencia" por inversión extranjera y talento competitivo

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha ensalzado a la Comunidad de Madrid como "hub global de referencia" por la combinación de inversión extranjera "de calidad" y "talento competitivo".

En un artículo de opinión, el presidente de la Cámara, Ángel Asensio, ha subrayado que las razones del "éxito" de la región "no son coyunturales, sino estructurales". "No son fruto de la casualidad sino de la causalidad", ha remarcado.

En este sentido, ha puesto en valor la seguridad jurídica, estabilidad institucional, un sistema fiscal competitivo, infraestructuras de referencia y un ecosistema empresarial dinámico y abierto, todo ello unido a "un capital humano altamente cualificado y un entorno cultural y social" que sitúan a la capital "entre las más atractivas del mundo para vivir, trabajar e invertir".

En materia de inversión, ha subrayado que "concentra uno de cada cuatro euros de la inversión extranjera que llega a España, y siete de cada diez tienen a la comunidad madrileña como punto de entrada". "La inversión no es solo cifras, es confianza. Y Madrid hoy es confianza", ha apuntado.

Además, ha destacado "la calidad" de los proyectos que atrae la Comunidad, con "alto valor añadido", que "generan empleo, impulsan la innovación y abren nuevos mercados" para las empresas. Factores que la Cámara de Comercio de Madrid pondrá de manifiesto en el Madrid Investment Forum 2025, patrocinado por la institución cameral.

"Cada vez más, hablamos además de inversión con impacto: capital que busca rentabilidad, pero también sostenibilidad, digitalización e inclusión. Nuestra comunidad se está consolidando como un laboratorio de soluciones verdes y tecnológicas que después se escalan a nivel europeo y global", ha subrayado.

Todo ello coadyuvado con el talento competitivo. "Ahí Madrid también ha dado pasos decisivos", ha recalcado Asensio, que ha recordado en este sentido el Programa de Técnicos de Comercio Exterior de la Cámara, impulsado junto a la Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata de "una iniciativa pionera" que en apenas cinco años ha formado a centenares de jóvenes, de los cuales más del 85% ha encontrado empleo en los seis primeros meses tras finalizar su estancia internacional. De hecho, muchos de ellos ya trabajan en sectores estratégicos vinculados a la internacionalización, "aportando valor tanto a grandes compañías como a pymes exportadoras".

"Este programa ejemplifica la lógica que debe guiar nuestra estrategia de futuro: la inversión en talento es inversión en competitividad. Madrid necesita empresas con visión global, y esas empresas requieren profesionales preparados para abrir mercados, diversificar clientes y posicionar a nuestra economía en un contexto internacional cada vez más exigente", en palabras de Asensio.

Desde la Cámara han reafirmado su compromiso de trabajar, en colaboración público-privada con las instituciones y las empresas, para que "esta posición de liderazgo no solo se mantenga, sino que se refuerce en los próximos años". "Madrid no es únicamente el lugar donde invertir. Madrid es el lugar donde invertir significa transformar, innovar y generar oportunidades de futuro compartido", ha zanjado el presidente de la institución.