La Cámara de Comercio de Madrid prevé "un gran éxito" del GP de España y subraya el impacto en hostelería y comercios

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, en la presentación de Madring - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, prevé "un gran éxito" del Gran Premio de España, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en la capital, y ha subrayado el impacto que va a tener en sectores como la hostelería, el comercio o el ocio regional.

En un desayuno informativo en la capital este lunes con el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, el líder de la Cámara de Comercio de Madrid ha subrayado su apoyo al proyecto "desde el minuto uno" y su "respaldo absoluto".

Pone el foco, en concreto, en el impacto que va a tener para la ciudad, con 450 millones por año en diez años y puestos de trabajo que superan los 10.000.

"Es muy positivo para todos. Hablamos del 0,4% del PIB de la Comunidad de Madrid en un solo fin de semana. Hablamos del 4% del PIB del Ayuntamiento de Madrid en un solo fin de semana, con lo cual son datos muy relevantes", ha resaltado.

También se ha referido Asensio a la importancia que tendrán los visitantes extranjeros, que aumentaran además "significativamente" durante el fin de semana de celebración de GP en una región que "piensa en España".

"Pero para Ifema, además, pone en valor esa marca, ese potencial que tenemos, porque va muy bien, en datos de resultados y de facturación, pero competimos en un mundo global. Esto nos va a ayudar a conseguir desarrollar ese potencial que tiene Ifema", ha reivindicado.