Cámara de Comercio subraya el impacto económico "sin precedentes" y promoción turística y cultural de la F1 en Madrid

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha puesto en valor los beneficios que conllevará para la Comunidad y la capital albergar el Gran Premio de Fórmula 1 en Ifema Madrid en cuanto a impacto económico "sin precedentes", plataforma internacional de promoción, avance en innovación y legado tecnológico, además de favorecer la cohesión social y proyección cultural.

En un artículo de opinión sobre la oportunidad que supone el Gran Premio de Fórmula 1 para la capital, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha destacado el impacto potencial de más de 500 millones de euros al año, equivalente al 0,2% del PIB de la Comunidad y al 0,4% del de la capital, "lo que supone consolidar a la capital como uno de los grandes polos de atracción de inversión, turismo y negocio de Europa".

Además de los más de 8.200 empleos directos e indirectos que ya se han estimado que se pueden crear, al celebrarse en septiembre, permitirá prolongar la temporada alta en hostelería y restauración, "aportando ingresos adicionales y equilibrando el flujo de visitantes en el calendario anual".

Según ha destacado, se espera la llegada de más de 120.000 visitantes con una estancia media de tres días, lo que se traducirá en ingresos adicionales en hoteles (30% del impacto económico), restauración y ocio (25%) y transporte (15%).

A este impacto económico se unirá el mediático --un deporte seguido en 180 países y con audiencias acumuladas de 1.5000 millones de personas a lo largo de la temporada--, lo que permitirá que Madrid tenga una "plataforma única para proyectar su imagen al mundo, reforzando su posición como destino turístico, sede de negocios y hub internacional".

REFERENTE COMO ORGANIZADOR DE GRANDES EVENTOS

"Esta visibilidad no solo atraerá visitantes ocasionales, sino que consolidará a Madrid como referencia en la organización de grandes eventos. Pensemos en la experiencia reciente de la ciudad con la final de la Champions League de 2019: en apenas un fin de semana generó un impacto de 60 millones de euros. Ahora hablamos de un evento recurrente durante al menos diez años, con una huella mucho más profunda y sostenible", argumenta Asensio.

A estos beneficios se une la innovación y legado tecnológico que aportará este Gran Premio de F1 de Madrid, con tecnologías desarrolladas para la competición que han tenido aplicaciones directas en la vida cotidiana.

"El hecho de que Madrid se convierta en sede estable del campeonato abre la puerta a la creación de un ecosistema local en torno a la automoción, la movilidad sostenible, la inteligencia artificial aplicada al rendimiento deportivo o la gestión de grandes volúmenes de datos. Universidades, centros tecnológicos y startups podrán vincularse a este entorno, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo", ha esgrimido.

También es una oportunidad, según apunta Asensio, para que Madrid se posiciones como referente en innovación verde. "El vínculo entre Fórmula 1 y sostenibilidad se está intensificando: en 2026, precisamente el año en que debutará Madrid, la categoría estrenará nuevas regulaciones técnicas con motores híbridos de nueva generación y combustibles 100% sostenibles", ha recordado.

DIMENSIÓN CULTURAL O SOCIAL

Todo ello sin olvidar la dimensión cultural y social, con actividades paralelas y escaparate para la cultura madrileña. "La gastronomía, el arte y el ocio de nuestra ciudad se verán beneficiados de un altavoz global incomparable", ha destacado.

Pero para que sea un auténtico "éxito", ha recordado Asensio, se necesita de la colaboración de todas las administraciones para afrontar retos como la logística, el transporte, la seguridad, la convivencia con los vecinos o la gestión sostenible.

"La cuenta atrás ya ha comenzado. Dentro de un año, los monoplazas de la Fórmula 1 rodarán por un circuito que simbolizará el dinamismo, la modernidad y la proyección internacional de Madrid. Será una oportunidad para mostrar al mundo no solo la capacidad de nuestra ciudad de organizar grandes eventos, sino también su ambición por liderar en innovación, sostenibilidad y competitividad económica", ha zanjado.