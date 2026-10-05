La Cámara de Madrid vuelve a acercar el talento joven a las empresas con las prácticas de la FP

Prácticas FP de Cámara de Comercio - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid volverá a poner un año más a disposición de las empresas una vía directa para incorporar alumnado de Formación Profesional (FP) y facilitar así el acceso a talento joven.

En concreto, actúa como intermediaria entre las empresas y el alumnado de FP, facilitando perfiles preseleccionados y acompañamiento durante el proceso. Así, ofrece prácticas curriculares de 500 horas, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, adaptadas al horario de la empresa.

En la práctica, esta colaboración permite a las compañías ahorrar tiempo en la búsqueda de candidatos, acceder a alumnado formado y contar con apoyo en la gestión de los trámites vinculados a las prácticas, según ha explicado la institución cameral en un comunicado.

A través de esta iniciativa, las empresas pueden acoger alumnado de los sectores de Comercio y Marketing, Administración e Informática. De este modo, pueden formar al alumnado de acuerdo con las necesidades de la empresa y conocer su potencial de cara a futuras incorporaciones, además de enriquecer los equipos mediante el intercambio de conocimientos y nuevas competencias.

Así, la incorporación del alumnado se desarrolla en coordinación con el centro educativo, con un plan de formación que establece los resultados de aprendizaje, las actividades a desarrollar y los mecanismos de seguimiento.

Este procedimiento permite, dentro del marco acordado con el centro, realizar entrevistas, revisar perfiles y ajustar las características del puesto a las necesidades de la empresa y del alumno o alumna.

De este modo, según ha subrayado la Cámara de Comercio, empresa y centro trabajan conjuntamente para que la estancia en la compañía responda tanto a las necesidades formativas del estudiante como a la actividad de la empresa.

"Las prácticas se convierten en una herramienta que permite a las empresas participar en la formación de nuevos profesionales mientras conocen de primera mano sus capacidades y su adaptación al entorno de trabajo", ha explicado la gerente de la Escuela de FP y para el Empleo de Cámara de Madrid, Carmen Pacheco.

En un comunicado, la institución cameral ha remarcado que más de 22.000 empresas e instituciones en la región colaboran ofreciendo prácticas al alumnado de FP, una oportunidad de contacto entre las compañías y los futuros profesionales.

Con esta iniciativa, desde la Cámara de Madrid han subrayado que se facilita el encuentro entre empresas, centros educativos y alumnado, en el marco de su compromiso con la educación y el empleo.