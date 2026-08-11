Un camionero queda atrapado por la cabeza entre la ventanilla y un guardarraíl en un accidente en la A-3 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha quedado atrapado por la cabeza entre la ventanilla y un guardarraíl en un accidente de tráfico registrado en la incorporación a la M-45 interior desde la A-3 siendo finalmente excarcelado por los bomberos del Ayuntamiento tras una hora y media de un complicado rescate, ha informado Emergencias Madrid.

El herido ha sido trasladado grave al hospital con un traumatismo craneoencefálico y una fractura abierta del húmero izquierdo. El camión se ha salido de una curva volcando en el lateral izquierdo y dejando atrapando al conductor entre la ventana y el guardarraíl.

La labor de liberación ha sido muy complicada ya que los bomberos han tenido que quitar parte del guardarraíl y toda la parte superior del camión.