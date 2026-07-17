La campaña regional de información sobre polen cierra con récord histórico y supera los 5 millones de notificaciones

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MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha batido su récord histórico de notificaciones a través de la Red Palinológica autonómica (Palinocam) con información sobre el polen presente en la atmósfera, con un total de 5.073.354 envíos, un 25,6% más que en 2025, en el que se alcanzaron los 4.036.250.

Desarrollada por la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública, la campaña de este año se ha extendido entre el 15 de enero y el 30 de junio y se ha cerrado con más de 43.000 suscriptores, frente a los 38.000 del año pasado.

Gracias a este servicio, durante el primer semestre del año, el Ejecutivo autonómico ha alertado a las personas alérgicas de la región, además de facilitar la labor de los facultativos que las atienden, sobre niveles altos o medios de este polvo de origen vegetal en 82 días, 70 más que el año pasado.

En concreto, Palinocam analiza hasta 25 tipos de partículas diferentes y hace predicciones de los más alergénicos en la región, que son los que generan el llantén, el plátano de sombra, las gramíneas, el olivo y las cupresáceas.

DATOS EN LA TARJETA SANITARIA VIRTUAL

Por segundo año consecutivo se ha incluido la información sobre el polen en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV). Desde la aplicación, el usuario ha podido seleccionar los distintos tipos de estos gránulos y la zona geográfica de interés, así como configurar avisos ante las predicciones del incremento de estas partículas en la atmósfera.

Además, el Gobierno regional ha actualizado de lunes a viernes los datos correspondientes a la jornada anterior y ha incluido la predicción de los valores esperados por los tipos de este polvo más alergénicos para las 48 horas siguientes al día de la consulta, especificando las zonas geográficas.

A lo largo de los próximos seis meses, la información de la Red Palinocam se actualizará los martes en el portal institucional sobre Polen y Salud, donde se pueden obtener los boletines semanales. Asimismo, se puede consultar en un mapa los últimos registros de cada dispositivo por zona geográfica.

Como ya ocurriera el año pasado, en la página web regional sobre las ssporas de hongos, los ciudadanos pueden encontrar la información correspondiente a este tipo de aerosoles alergénicos de la especie Alternaria.

LA RED PALINOLÓGICA AUTONÓMICA

La Red Palinológica autonómica es el único sistema de vigilancia en España que ofrece estas comunicaciones gratuitas, a través del teléfono móvil con mensajes SMS o al correo electrónico, durante el periodo de polinización de las especies vegetales con partículas más alergénicas, como las cupresáceas, el plátano de sombra, llantenes, gramíneas y olivo.

Los estudios de Palinocam se realizan los 365 días del año a partir de las muestras de las estaciones de control aerobiológico repartidas en distintos municipios madrileños, que disponen de captadores volumétricos que recogen el aire del entorno.

Los granos procedentes de las anteras de las flores se depositan en una superficie adhesiva que se recolecta de forma manual y se analiza, posteriormente, en laboratorio con microscopio óptico.

Bajo la coordinación la Dirección General de Salud Pública, cuenta con la colaboración de los ayuntamientos correspondientes, de una clínica de alergología situada en la capital y de la dirección técnico-científica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).