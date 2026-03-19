La campaña de Semana Santa generará 22.510 contratos en la Comunidad, un 14,2% más, según Randstad

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña de Semana Santa generará 22.510 contratos en la Comunidad de Madrid, un 14,2% más con respecto al mismo periodo de 2025, según Randstad.

De esta forma, la región concentrará el 13,7% de la totalidad de contratos previstos para esta campaña a nivel nacional, que alcanzarán los 164.160, un 12,1% más que en 2025.

En términos de volumen, Andalucía lidera la creación de empleo durante esta campaña, con 29.255 contratos previstos, lo que supone un aumento del 8,5% respecto al año anterior. De esta forma, la región concentrará cerca del 18% de toda la contratación nacional.

Tras ella se sitúan Cataluña, con 25.375 contratos (+12%), y la Comunidad de Madrid, que alcanzará 22.510 contratos, tras crecer un 14,2% respecto al año anterior.

La Comunidad Valenciana, con 16.795 contratos y un incremento del 11,4%, completa el grupo de las cuatro regiones con mayor volumen de contratación. En conjunto, Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana concentrarán casi seis de cada diez contratos en todo el país.

Si se analiza la evolución en términos absolutos, los mayores incrementos de contratación se concentran en Comunidad de Madrid (+2.792), Cataluña (+2.722) y Andalucía (+2.285).

Les siguen Comunidad Valenciana (+1.721), Canarias (+1.281), Galicia (+1.163) e Islas Baleares (+1.019), territorios donde el impulso del turismo y el consumo durante estas fechas genera una mayor demanda de trabajadores.

SECTOR DE LA HOSTELERÍA

El sector de la hostelería liderará la creación de contrataciones en el conjunto de España en esta campaña de Semana Santa, con una previsión de cerrar 142.300 firmas en hostelería, lo que supone un 13,7% más que el año anterior y representa cerca del 87% del peso total.

Por su parte, el sector del transporte y la logística generará unas 12.710 contrataciones (+3,7%), el 8% del total. Por su lado, el sector del entretenimiento generará 9.150 contratos, un 1,1% más, el 5% del total de vacantes para 2026.

"Las empresas afrontan esta campaña con previsiones de actividad positivas, lo que se traduce en un incremento de la contratación para dar respuesta al aumento de la demanda de servicios durante estas semanas", ha asegurado el director general de Randstad Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, Andrés Menéndez.

CAMAREROS, COCINEROS Y REPARTIDORES, ENTRE LOS MÁS DEMANDADOS

La campaña de Semana Santa impulsará especialmente la demanda de profesionales vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente.

Entre los perfiles más solicitados destacan camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios.

También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas.

Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.

De cara a 2026, uno de los principales retos del sector será atraer y retener talento en un contexto de alta demanda y fuerte competencia entre empresas turísticas y de servicios.