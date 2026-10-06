El Campeonato de Europa de Boxeo de Boadilla acaba con una batalla campal tras el veredicto de los jueces

Cartel de la velada de boxeo del Campeonato de Europa en Boadilla del Monte - EBU

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de Boxeo celebrado este fin de semana en la localidad madrileña de Boadilla del Monte derivó en una reyerta multitudinaria entre aficionados de uno y otro pugil tras concoerse el veredicto del jurado del combate.

Así lo han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, que apuntan que afortunadamente no hubo que lamentar heridos y que el equipo de seguridad del propio evento, integrado por unas 45 personas, logró controlar la situación.

Desde el Consistorio han trasladado su rotunda condena por los altercados violentos derivados del campeonato, y han lamentado que un evento deportivo "se vea empañado" así seis horas después de su inicio "por este tipo de comportamientos".

Desde el Gobierno municipal han reiterado que los incidentes se limitaron al interior del pabellón Rey Felipe VI y que no fue necesaria la intervención de la Policía Local de Boadilla del Monte.

El evento comenzó sobre las 18 horas con un cartel compuesto por cuatro combates y con la pelea entre Navarro Jr. y 'Guinea' como el evento principal de la noche por el campeonato de la European Boxing Union (EBU). Fue este último el que desembocó en la reyerta.

Vídeos en redes sociales muestran algunos instantes de la batalla campal en la que los asistentes llegan a lanzarse entre sí sillas de plástico y vallas de la propia organización del evento; mientras que la Federación Madrileña de Boxeo (FMB) ha lamentado lo ocurrido.

En una publicación en sus redes sociales, el organismo ha afirmado que "está tomando las medidas oportunas para esclarecer lo ocurrido y actuar" dentro de las competencias de sus competencias porque "lo sucedido no es boxeo".

"Situaciones como la vivida son inadmisibles y absolutamente contrarias a los valores que representa nuestro deporte: respeto, disciplina, deportividad y compañerismo", ha manifestado la FMB, que confía en que estos comportamientos "no queden impunes".