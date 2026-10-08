Canal 33 y Radio Intercontinental estrenan 'Madrid Avanza', donde consejeros explican en un minuto grandes proyectos

Canal 33 y Radio Intercontinental estrenan 'Madrid Avanza' - CANAL 33

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV y Radio Intercontinental de Madrid han estrenado esta temporada 'Madrid Avanza', un nuevo microprograma informativo en el que los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid explican, en un minuto, los principales proyectos, iniciativas y actuaciones de sus respectivos departamentos.

El espacio, concebido para acercar de forma directa, breve y accesible la actualidad del Gobierno regional a los ciudadanos, ha comenzado con la participación del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quienes han presentado algunas de las principales iniciativas de sus áreas de responsabilidad.

PLANES ESTRATÉGICOS DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

En su intervención en 'Madrid Avanza', Mariano de Paco ha destacado la relación entre cultura, turismo y deporte como uno de los ejes de la política de su Consejería y ha señalado que el éxito turístico de la región está estrechamente vinculado al interés de los visitantes por su patrimonio y su oferta cultural.

"El deporte es cultura", ha afirmado el consejero, quien ha defendido que tanto el deporte de base como los grandes eventos contribuyen a cerrar ese "círculo virtuoso de cultura, turismo y deporte" que, según ha explicado, constituye la base de su política cultural.

En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha presentado un plan estratégico audiovisual elaborado conjuntamente con el sector y ha avanzado que trabaja en otros dos planes estratégicos, uno dedicado a las artes escénicas y otro a la música en español.

Sobre este último ámbito, De Paco ha destacado el impulso de la música en español en Madrid y ha mencionado los conciertos de Bad Bunny y la residencia de Shakira, que, según ha indicado, recibirá a más de 600.000 personas.

Asimismo, ha señalado que la Comunidad de Madrid ha adquirido 'Velintonia', la casa del poeta Vicente Aleixandre, con el objetivo de convertirla en una "gran casa de la poesía, de la cultura y de la concordia". A este proyecto se suma, según ha explicado, la futura Casa del Cine, que se desarrollará a partir de la casa del cineasta Carlos Saura.

En materia deportiva, el titular madrileño de Cultura ha subrayado el apoyo al tejido deportivo de la región desde la base, mediante la colaboración con las federaciones, y ha asegurado que este sector continúa creciendo.

De Paco ha resumido el objetivo de estas actuaciones en llegar a más ciudadanos y facilitar su acceso a la cultura y al deporte, al considerar que ambos ámbitos forman parte del "interés general y el servicio público".

LA COMUNIDAD LICITARÁ ESTE AÑO LA MITAD DEL PLAN DE 40 RESIDENCIAS

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha destacado en 'Madrid Avanza' el Plan 40/40 de residencias y centros de día, con el que la Comunidad de Madrid prevé construir 40 residencias y otros tantos centros de día.

Dávila ha asegurado que se trata del plan residencial "más ambicioso" de la región y ha explicado que ya se han licitado dos parcelas, a las que se sumarán otras cinco esta misma semana y 13 adicionales antes de finalizar el año.

De esta manera, ha avanzado que el 50% del Plan 40/40 estará licitado durante este ejercicio, mientras que el otro 50% se licitará en 2027.

La consejera ha explicado que estas instalaciones seguirán el modelo madrileño de atención social, organizado en unidades especializadas para responder a las necesidades de distintos perfiles de usuarios, entre ellos personas con deterioro cognitivo, demencia, alzhéimer, enfermedades mentales o discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro.

Según ha señalado, el objetivo es ofrecer a cada persona la atención que necesita, favorecer su rehabilitación y garantizar la mayor autonomía posible.

AYUDAS DE HASTA 4.000 EUROS MENSUALES PARA TERAPIAS INFANTILES

Durante su intervención, Dávila también ha abordado las políticas de atención temprana y ha asegurado que, en lo que va de legislatura, la Comunidad de Madrid ha conseguido reducir un 65% el número de niños que esperan para recibir este servicio.

En este ámbito, ha destacado las medidas para facilitar los trámites a las familias, entre ellas un registro único de atención temprana y una única cita para valorar la discapacidad, la dependencia y las necesidades de atención temprana.

Asimismo, ha anunciado la ampliación de ayudas de hasta 4.000 euros mensuales para que los menores que precisen continuar con sus terapias puedan recibirlas hasta los 12 años.

La titular madrileña de Familia ha explicado que esta medida está dirigida a niños diagnosticados con autismo y a menores con otras dificultades que requieran un seguimiento o tratamiento más prolongado después de la atención temprana.

UN MINUTO PARA CONOCER LOS PROYECTOS DE LA REGIÓN

'Madrid Avanza' es una nueva apuesta informativa de Canal 33 TV y Radio Intercontinental de Madrid para acercar a los ciudadanos los principales proyectos del Gobierno autonómico mediante intervenciones breves de sus responsables.

El microprograma continuará a lo largo de la temporada con la participación de otros consejeros de la Comunidad de Madrid, que explicarán en un minuto las actuaciones y novedades más destacadas de sus respectivos departamentos.