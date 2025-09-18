Canal 33 TV arranca temporada con nuevos formatos como 'La Hora Feliz', una ventana nostálgica a la mejor música

Continúan espacios veteranos y con gran audiencia como 'Aquí Opinamos Todos', 'Cambia Madrid', 'Toni Rovira y Tú' o 'Tendido 33'

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV de Madrid comienza la próxima semana una nueva temporada, la trigesimosegunda, reforzando sus programas de información, debate y entretenimiento 100% madrileños y con novedades como 'La Hora Feliz 2x1', un espacio semanal centrado en las principales figuras de nuestra música de siempre, que también se emitirá en Radio Intercontinental Madrid.

La televisión local madrileña celebró en marzo la gala de su 30º aniversario en el Mirador de Cuatro Vientos, donde se rindió homenaje a la sociedad madrileña a través de una entrega de premios y un emotivo repaso audiovisual por su historia. Además, en junio recibió la Antena de Plata Extraordinaria. La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid destacó su programación centrada en la actualidad regional y municipal, el debate político, la cultura y la participación vecinal.

Entre estos espacios se encuentra la Tertulia Ciudadana 'Cambia Madrid', que entrega todos los miércoles a partir de las 20:30 horas entrevistas en profundidad a personalidades políticas, económicas y sociales relevantes de Madrid y su región y, especialmente, a sus alcaldes. También cuenta con un debate mensual de diputados autonómicos, concejales del Ayuntamiento de la capital, ediles de municipios o regidores de cuatro localidades y partidos distintos.

Dirigido y presentado por el periodista Julio de la Fuente, 'Cambia Madrid' vuelve el 24 de septiembre con una entrevista en profundidad al alcalde de Valdemoro, David Conde. Le seguirá un debate con parlamentarios de todos los Grupos representados en la Asamblea. La tercera parte del programa estará dedicado a difundir los productos y servicios de profesionales y pequeñas y medianas empresas de la región, que serán bienvenidos a esta ventana televisiva.

Ya en octubre regresa 'Aquí Opinamos todos', y así todos los lunes a partir de las 22 horas. Dirigido y presentado por el director de la cadena, Enrique Riobóo, con más de dos décadas en antena "y el único que da voz en directo a los madrileños sin cortapisas". Se emitirá simultáneamente en Radio Intercontinental Madrid, que arrancó este lunes semana pasada con éxito su tercera temporada y que todos los madrileños pueden escuchar en la 95.4 de la FM.

Entre otros programas de actualidad figuran en la parrilla de Canal 33 'Informativo Ayuntamientos (Flash Madrid)', que incluye noticias de alcance y servicio público de los municipios de la región; y 'Noticias de Madrid', con informaciones y reportajes sobre la actualidad de la capital y localidades cercanas.

El análisis más internacional desde distintos puntos de vista e ideologías también tienen cabida en Canal 33. Los lunes a las 20:15 horas se emite 'Tierra Crítica' con la opinión de diversos expertos sobre los asuntos más candentes del momento. Por su parte, los mejores profesionales de los diferentes sectores, especialmente de la salud, llegan de la mano del veterano periodista Emilio Javier Gómez Plaza.

'TONI ROVIRA Y TÚ' Y 'TENDIDO 33' CONSOLIDAN SU AUDIENCIA

La televisión local madrileña también programa otros contenidos alejados de la política. Por ejemplo, 'Tendido 33', que lleva 27 años emitiendo para España y el mundo, apoyando a la cantera taurina, a la afición e informando de la actualidad del toro. Esta temporada seguirá ofreciendo las crónicas más cercanas con los periodistas taurinos madrileños más acreditados.

Otro incombustible en la antena de Canal 33 es 'El show de Toni Rovira y tú', el 'late night' más popular y longevo de la televisión española, que se emite de lunes a jueves, y los sábados, a las 23:30 horas. "Es un cabaret, es un circo, es un teatro... es un mundo especial donde aún pueden sobrevivir aquellos seres humanos que son diferentes. Es una televisión cercana, como se hacía antes", explica el showman y presentador Toni Rovira, con más de 20 años en la pequeña pantalla.

La aventura y los deportes de riesgo siempre han sido una de las señas de identidad de esta cadena madrileña. Así, 'AventuristicOh', que sigue los sábados y domingos a las 15 horas, ofrecerá los mejores viajes de aventura, naturaleza y deporte en tierra, mar y aire. Y el mundo de la cultura, desde muy diversos puntos de vista, corre a cargo de 'Creaciones Primogénitas', de la polifacética Sandra Loi.

PROGRAMAS DE MODA, FÚTBOL Y SALUD

Completan la programación, entre otros, 'Megacine', que presenta la cartelera semanal con todas las películas de estreno. O 'El Armario de Paco Cecilio', impulsado por el conocido empresario Paco Cecilio, que lleva la moda al público de todos los barrios y ciudades de Madrid todos los jueves a las 20:00 horas. En otra de sus facetas, Cecilio también continuará dirigiendo todos los martes a las 20:00 horas 'Los Panenkitas', el debate más polémico de fútbol español.

Además, continúa en antena 'Más Que Pop', un programa de música, entretenimiento, ocio y humor dirigido y presentado por el músico y productor Héctor de Césare. Los sábados y domingos a las 13:30 horas.

Y también sigue, con gran éxito de audiencia, 'Lugares Abandonados', los domingos a las 21:45 horas, en el que el periodista canario Josué Benítez, móvil en mano, descubre cómo han quedado sitios y lugares dejados por sus antiguos propietarios.