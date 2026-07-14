Canal 33 TV cierra su temporada más municipalista tras la entrevista a 38 alcaldes de Madrid - CANAL 33

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV de Madrid cierra la temporada 2025-2026 tras dar voz a 38 alcaldes, once presidentes de distritos de la capital, diputados de la Asamblea y concejales de diferentes municipios, además de entrevistar a profesionales y pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región.

Su programa de referencia, la Tertulia Ciudadana 'Cambia Madrid', que se emite todos los miércoles de 20.30 horas salvo en verano, ha llevado al plató de Aluche a los alcaldes de Leganés (Miguel Ángel Recuenco), Torrejón de Ardoz (Alejandro Navarro), San Sebastián de los Reyes (Lucía S. Fernández), Pinto (Salomón Aguado), Parla (Ramón Jurado), Valdemoro (David Conde), Colmenar Viejo (Carlos Blázquez), Las Rozas (José de la Uz) y Arganda del Rey (Alberto Escribano).

También a los regidores de San Martín de Valdeiglesias (Arántzazu Povedano), Villanueva del Pardillo (Eduardo Fernández), Velilla de San Antonio (Antonia Alcázar), Torrelaguna (Víctor Gutiérrez), Serranillos del Valle (Rubén Fernández), Tres Cantos (Jesús Moreno), Sevilla la Nueva (Asensio Martínez), Collado Villalba (Mariola Vargas), Torrelodones (Almudena Negro), Colmenarejo (Fernando Juanas), Villanueva de la Cañada (Luis Partida), Griñón (José María Porras), Moralzarzal (José María Moreno), Daganzo (Manuel Jurado) y Hoyo de Manzanares (Victoria Barderas).

Además, Canal 33 TV de Madrid cerró la temporada con un encuentro con alcaldes de pequeñas y medianas localidades para hablar de sus problemas y potencialidades. El director de la cadena, Enrique Riobóo, que presenta el programa junto con los periodistas Julio de la Fuente y Fernando Rodríguez, subrayó una vez más la importancia del municipalismo y recalcó que Madrid "no sólo es su capital".

A la cita, celebrada en la Terraza de Radio Intercontinental Madrid (95.4 FM), con extraordinarias vistas a la capital, acudieron los regidores de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel Medranda; Becerril de la Sierra, José Luis Martín González; Navas del Rey, Jaime Peral; Torrelaguna, Víctor Gutiérrez; El Vellón, Carolina Llorente; Batres, Juan Carlos Alañón; Algete, Fernando Romo; Pezuela de las Torres, José Pío Carmena; Torremocha de Jarama, Carlos Rivera; Fresno de Torote, Ana Isabel Arias; Rascafría, Óscar Joaquín Robles; Buitrago del Lozoya, Francisco Javier del Valle; La Cabrera, Ismael de la Fuente; y Fuentidueña de Tajo, José Antonio Domínguez.

UN PROGRAMA PLURAL Y DE AYUDA AL EMPRENDEDOR

Por el magacine 'Cambia Madrid' también han pasado este curso los portavoces de la oposición en la Asamblea de Madrid: Manuela Bergerot (Más Madrid), Mar Espinar (PSOE) e Isabel Pérez Moñino (Vox); a la espera de contar la nueva temporada con el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache.

También se han programado tertulias políticas mensuales sobre la actualidad regional con diputados de los cuatro partidos representados en la Asamblea; debates sobre los asuntos más relevantes de la capital con ediles del Palacio Cibeles; además de una mesa redonda mensual de análisis de actualidad con periodistas locales.

A destacar también las tertulias mensuales con concejales de gobierno y oposición de diferentes partidos y municipios de todas las comarcas de la región para tratar de los asuntos que más afectan a sus vecinos.

Además de política, el programa ha abierto una ventana a otros protagonistas del día a día. De esta forma, algunos pequeños empresarios y autónomos madrileños han pasado por el plató para explicar sus proyectos y quejas a la Administración.

'AQUÍ OPINAMOS TODOS' Y OTROS FORMATOS MUY MADRILEÑOS

Esta temporada ha continuado el programa decano de la cadena, 'Aquí Opinamos todos', presentado por Enrique Riobóo y José Sevilla, con más de dos décadas en antena y "el único que da voz en directo a los espectadores sin cortapisas".

También ha seguido en parrilla 'Informativo Ayuntamientos', con noticias de alcance y servicio público de los municipios de la región; 'Noticias de Madrid', con informaciones y reportajes de lo más novedoso de la capital y localidades cercanas; y 'ADN Noticias', más centrado en el análisis de la actualidad nacional.

Canal 33 TV de Madrid también ha programado otros contenidos alejados de la política. Por ejemplo, 'Tendido 33' lleva 26 años apoyando a la cantera taurina, a la afición e informando de la actualidad del toro. Esta temporada ha seguido ofreciendo sus crónicas, con especial atención a la feria de San Isidro, con los periodistas taurinos madrileños más acreditados.

IMPORTANTES ESTRENOS

Este curso ha dado la bienvenida a importantes estrenos de programas en la televisión local madrileña. Este es el caso de 'Cátedra Cultural' dirigido y presentado por Julieta Deossa y Juan López. El espacio cultural ofrece entrevistas, debates y tertulias sobre poesía, literatura y arte, conectando a creadores.

Por su parte, 'Tiempo de Estrellas', presentado por el periodista y escritor José Aguilar, ha ofrecido homenajes y un repaso por la vida y obra de artistas y famosos españoles más conocidos. Con ese mismo espíritu se han emitido especiales de 'La Hora Feliz', una hora semanal dedicada a los muy grandes de la música.

También ha contado con gran repercusión y titulares el nuevo programa 'Tomo Nota', presentado por el conocido empresario de moda masculina Paco Cecilio, y que también se ha emitido en Radio Intercontinental Madrid. En los últimos meses ha entrevistado al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; al expresidente del Real Madrid Ramón Calderón; al exseleccionador nacional de fútbol Luis Rubiales; o al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.

Además, ha culminado una gran segunda temporada 'Creaciones Primogénitas', dirigido y presentado por la artista y comunicadora Sandra Loi. El programa, que también se emite en Radio Intercontinental (95.4 y 107.8 de la FM), mezcla la psicología y el arte con el objetivo de explorar las ideas "primerizas" y convertirlas en proyectos reales.

Mientras tanto, todas las mañanas han sido capitaneadas por 'Radio Hora', con Gerardo Quintana y Fernando Ballesteros al frente, un informativo que comenzó a sonar en Radio España en1972 y que luego popularizara la Intercontinental, donde ahora se sigue emitiendo proporcionando, como nadie lo hace en la radio española, noticias breves cada pocos minutos, siempre con gran cuidado de voces y sonidos.

MÚSICA, CINE Y AVENTURAS

Otro incombustible en la antena de Canal 33, con más de 20 años en la pequeña pantalla, es 'Toni Rovira y tú', el 'late night show' más popular y longevo de la televisión española, que se emite de lunes a jueves, y los sábados, a las 23:30 horas.

Completan la programación formatos como 'Megacine', que presenta la cartelera semanal con todas las películas de estreno; 'Lugares Abandonados', en el que el youtuber Josué Benítez, más conocido como BlueOffense, móvil en mano, descubre cómo han quedado sitios dejados por sus antiguos propietarios; 'AventurísticOh', popular por sus reportajes sobre barranquismo, kayak, escalada y otras actividades al aire libre; 'Momentazos', con los mejores vídeos graciosos; o 'Territorio Viajero', de Paco Huerta, que muestra cada semana una manera distinta de viajar con viajes de autor muy especiales.

De esta forma, Canal 33 cierra su trigésimo segunda temporada, que comenzó recibiendo la Antena de Plata Extraordinaria. La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid destacó su programación desde hace más de tres décadas centrada en la actualidad regional y municipal, el debate político, la cultura y la participación vecinal.

"Un modelo televisivo que combina rigor periodístico, cercanía con el ciudadano, municipalismo, pluralidad y un firme compromiso con la libertad de expresión", señaló Enrique Riobóo.