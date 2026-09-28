Canal 33 TV dedica uno de sus platós a José Luis Bermúdez de Castro por su trayectoria en el cine español

Canal 33 TV dedica uno de sus platós a José Luis Bermúdez de Castro - CANAL 33 TV

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV de Madrid ha dedicado uno de sus platós al productor cinematográfico José Luis Bermúdez de Castro como reconocimiento a su trayectoria y a su aportación al cine español, así como a la relación de confianza que ha mantenido durante años con esta televisión madrileña.

La denominación del Plató 'D. José Luis Bermúdez de Castro', seguida del día 21 de septiembre coincidiendo con su cumpleaños, ha quedado recogida en una placa instalada a la entrada del estudio, que ha sido descubierta este jueves durante un acto celebrado en las instalaciones de Canal 33.

El homenaje, de carácter reducido, ha reunido a una docena de personas vinculadas a Bermúdez de Castro y a la cadena. Previamente se ha celebrado una comida, tras la que han tenido lugar unas breves intervenciones antes del descubrimiento de la placa.

Durante el encuentro se ha recordado especialmente su extensa vinculación con el mundo cinematográfico y su labor en torno al patrimonio audiovisual español, además de la colaboración mantenida con la televisión local madrileña.

El director de Canal 33 Madrid, Enrique Riobóo, ha destacado que la iniciativa pretende que el reconocimiento tenga carácter permanente y que el nombre de José Luis Bermúdez de Castro quede unido a un espacio en el que diariamente se realiza televisión.

"Queríamos agradecerle dos cosas muy sencillas y muy importantes: lo que ha aportado durante tantos años al cine español y la confianza que ha depositado en esta casa. Desde ahora, su nombre forma parte también físicamente de Canal 33", ha señalado Riobóo.

Bermúdez de Castro, quien agradeció el gesto y el homenaje recibido, ha mantenido durante décadas una estrecha relación con el sector cinematográfico y con numerosas producciones y títulos del cine español. Canal 33 ha querido convertir este reconocimiento en un homenaje permanente, de forma que el plató conserve desde ahora su nombre.

Durante el descubrimiento de la placa, Riobóo agradeció el productor su aportación y destacó el papel de las personas que contribuyen al crecimiento de las empresas. "Las empresas crecen, pero crecen con gente que ayuda, aporta ideas. Y es importante, en este caso, como lo fue para el cine español. Hay que destacar su gran aportación. Gracias con mayúsculas, José Luis", señaló.

El acto ha concluido con una fotografía de familia junto a la placa y con la grabación de diferentes imágenes y testimonios que serán emitidos por Canal 33 TV Madrid.