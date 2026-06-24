Una candidatura alternativa a la de Maestre y Mónica García concurre a las primarias de Más Madrid - MÁS MADRID ABIERTO

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Abierto ha formalizado su inscripción como candidatura alternativa a la de Rita Maestre por Madrid Ciudad ('Barrio a barrio) y a la de Mónica García por la Comunidad ('En Madrid hay partido') de cara al proceso de primarias de la organización política.

La candidatura de Más Madrid Abierto al Ayuntamiento de Madrid está encabezada por la sumiller María José (Joe) Boeta Pardo, quien defiende en su presentación que "sin más de una lista no hay primarias". Aboga por la democracia como sinónimo de "pluralidad y libre concurrencia" siendo "antídoto frente al pesimismo y la desafección" para "llegar fuertes e ilusionadas a las elecciones por la Alcaldía de Madrid en 2027".

El dos de la candidatura, Javier Garcia Colino, ingeniero industrial y experto en relaciones internacionales, cree en "una política que vuelva a ilusionar, que escucha de verdad y que se construye desde abajo".

En la Comunidad de Madrid está al frente de la candidatura de Más Madrid Abierto la abogada Letizia Bisignano Robledo, que se presenta por una apuesta política de "caras nuevas, profesionalidad y compromiso, con memoria, con conciencia de clase y con ganas honestas de aportar y sumar".

El número dos es Txema Urkijo, referente de Gesto por la Paz, director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco y responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria durante el mandato de Manuela Carmena.

Madrid Madrid Abierto se define en un comunicado como un movimiento interno "basado en la confianza mutua y en una participación efectiva". Los tres pilares de su proyecto son "un Madrid donde vivir no sea un privilegio", "una política de cercanía porque las mayorías se construyen escuchando y con soluciones concretas" y una defensa de que "latransparencia, la participación y el respeto a la diversidad no pueden ser solo palabras en los estatutos".

RITA MAESTRE Y MÓNICA GARCÍA

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha integrado en su lista a perfiles que han formado parte de su etapa en el Gobierno de España, cargos orgánicos y territoriales del partido y en el que repiten diputados regionales para "poner fin a 31 años de gobierno continuado del PP" en la Comunidad de Madrid.

Acompañan a García la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ocupa el segundo lugar, y el portavoz adjunto de la formación en la Cámara regional, Emilio Delgado, situado en el tercer lugar tras llegar a un acuerdo con el que cerrar su crisis interna.

Rita Maestre defiende, por su parte, una candidatura que mira hacia la "fuerza de los barrios populares" y su movilización en 2027 "como motor de la alternativa" al PP de José Luis Martínez-Almeida. El número dos de la candidatura es el activista vallecano Daniel Ayuso, el runner que recorre en vídeos de redes sociales lo que él considera como "barrios chungos" de Madrid, como Azca, Salamanca o El Viso.

La votación en estas primarias será telemática los días 4, 5 y 6 de julio. Los resultados preliminares se publicarán el 8 de julio. A partir de esta fecha habrá cinco días hábiles para presentar alegaciones formales.