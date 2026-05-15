La capilla donde San Isidro guardaba sus bueyes abre sus puertas este viernes para celebrar el día del patrón de Madrid

Archivo - Interior de la Capilla de la Cuadra en La Latina - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Isidro permitirán visitar este viernes la pequeña capilla escondida en pleno corazón de La Latina y que fue construida sobre la antigua cuadra donde, según marca la tradición, el actual patrón de Madrid guardaba sus bueyes de labranza.

El espacio, de apenas 45 metros cuadrados y gestionado actualmente por la Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro Naturales de Madrid, podrá visitarse este 15 de mayo en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas, coincidiendo con las fiestas más populares de la capital.

La conocida como Capilla de la Cuadra está situada en el número 3 de la calle del Pretil de Santisteban y fue declarada en el año 2000 Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, en la categoría de Sitio Histórico, debido a su valor histórico y cultural.

La tradición sitúa en este lugar la cuadra perteneciente a la familia Vargas en la que San Isidro guardaba sus animales de labranza durante el siglo XII. La familia preservó este espacio desde la muerte del santo hasta que en el siglo XVII se levantó la capilla, recoge la Congregación en su sitio web.

El aspecto actual corresponde a la reforma realizada en 1856, intervención en la que también se construyó el bloque de viviendas superior, aunque manteniendo intacto el espacio original asociado a la cuadra.

En el interior destaca un retablo neoclásico del siglo XIX presidido por las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Junto a ellas se conservan una talla de la Inmaculada del siglo XIX, una imagen de San José con el Niño del siglo XVIII y un Cristo también del siglo XIX situado junto al presbiterio.

Las paredes de la capilla están decoradas con cuatro pinturas realizadas en 1856 por Manuel Castellanos que representan algunos de los milagros más conocidos del patrón madrileño. Dos de ellas muestran al santo en oración y el episodio en el que su amo le recrimina no estar arando mientras observa cómo unos ángeles realizan el trabajo. Las otras recrean el milagro de la fuente y el milagro del molino.

El espacio conserva además una copia del Cristo de Velázquez a tamaño original, obra de José Luis de Santamaría, así como vidrieras de Maumejean del siglo XIX en las que aparecen representados San Isidro y Santa María de la Cabeza junto al escudo de Madrid.

Desde septiembre de 2025, la fachada de la capilla cuenta además con una placa conmemorativa instalada por el Ayuntamiento de Madrid para recordar el cuarto centenario de la canonización del patrón de la ciudad.

Habitualmente, este enclave abre únicamente los terceros sábados de cada mes durante una hora, aunque también puede visitarse bajo petición para peregrinaciones y actos de culto.