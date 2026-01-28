La capital no registra incidencias significativas más allá de la caída de un árbol en M-30 y golpes por resbalones

1046584.1.260.149.20260128130039 Una persona camina por la nieve - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid no registra incidencias significativas tras el paso de Kristin en forma de nieve, más allá de la caída de un árbol en la M-30 a la altura de la avenida de San Luis, más caídas por aceras resbaladizas y golpes de vehículos por alcance, habituales en días de lluvia.

La práctica totalidad de las líneas de EMT están circulando con normalidad pero desde el Consistorio se pide precaución por la alerta por vientos fuertes, que podrían alcanzar hasta los 70 km/h.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado cuenta desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (Cisem) de la tormenta de nieve que se ha registrado en la ciudad, fundamentalmente en el arco norte, concentrada entre las 8 y las 11 horas cuando la previsión meteorológica era de entre un 10 y un 40% entre las 6 y las 12 horas. Almeida ha destacado en una comparecencia de prensa la "celeridad y eficacia" de la reacción de los servicios municipales. "En este momento (pasadas las 12.30 horas) no hay incidencias significativas en la ciudad", ha indicado el primer edil.

Ya se han abierto todos los túneles, salvo el anillo distribuidor de las Cuatro Torres, que reabrirá en breve para estar en condiciones de circular por él. Las entradas y salidas de la ciudad operan "con normalidad", aunque ha señalado que en algunos momentos hubo que cortar la salida de la A-6 a la altura de Aravaca por los problemas que se estaban registrando en Las Rozas y en Las Matas.

La M-607 igualmente ha presentado "momentos complicados" pero al mediodía tanto las entradas y las salidas de Madrid funcionaban con normalidad. Al Ayuntamiento no le consta que haya vehículos retenidos o atrapados.

Fundamentalmente nos hemos centrado en los túneles porque las rampas de salida y entrada de los túneles siempre son especialmente peligrosas y difíciles cuando se producen estas tormentas de nieve.

En cuanto a incidencias significativas, el alcalde ha señalado ka caída de un árbol en la M-30 a la altura de la avenida de San Luis, donde están trabajando los servicios de Calle 30 junto con los bomberos para resolver la incidencia lo antes posible.

Además la práctica totalidad de las líneas de EMT están circulando con normalidad y solo hay dos con "muy pequeñas modificaciones aunque ya circulando". La M-30 y el resto de vías de la ciudad están en condiciones de ser transitadas.

El Ayuntamiento, por otro lado, amplía las plazas para las personas en situación de calle en los albergues municipales adicionales a la Campaña del Frío.

ATENCIONES SANITARIAS

Los avisos pendientes que tenía Bomberos a mediodía eran 17, "un número que está dentro de la media de un día normal de la ciudad de Madrid".

Samur-PC también ha reportado "actuaciones normales, fundamentalmente caídas en aceras como consecuencia de que están resbaladizas o accidentes que han sido alcances por la lluvia", esto es, "no han reportado que se han producido incidencias extraordinarias como consecuencia de la nevada".

ALERTA POR VIENTOS FUERTES

El alcalde ha advertido de que se mantiene la alerta por vientos fuertes que podrían alcanzar hasta los 70 km/h, motivo por el que los grandes parques de la ciudad estarán cerrados a lo largo del día en aplicación del protocolo "para evitar que pueda haber accidentes que afecten a la vida y a la integridad física de los madrileños".

La previsión meteorológica indica que se va a producir un aumento de las temperaturas y que va a dejar de llover. "Entendemos que las condiciones ya a partir de ahora y hasta esta tarde deberían ser de completa normalidad. Esto no quiere decir que no recomendemos precaución", ha trasladado.

"Se puede uno mover por la ciudad de Madrid, se puede mover en condiciones razonables, pero recomendamos precaución a las personas, fundamentalmente por las rachas de viento que hay en estos momentos en la ciudad", ha señalado el regidor.

TOMADO NOTA DE LO SUCEDIDO CON FILOMENA

Martínez-Almeida ha remarcado que el dispositivo del Ayuntamiento de Madrid ha sido "extraordinario". "Hemos tomado nota de lo que sucedió en Filomena y ha habido una capacidad de reacción de acuerdo a los nuevos medios de los que nos hemos proveído en los servicios públicos municipales que nos han permitido multiplicar en un 150% en apenas una hora todas las máquinas quitanieves", ha cifrado.

También ha supuesto "incrementar hasta 5.600 los efectivos que están trabajando para retirar nieves, distribuir sal y prevenir la aparición de placas de hielo". "No se ha podido echar sal antes de que empezara a nevar porque ha estado lloviendo y mientras llueve no se puede echar sal porque no tiene ningún efecto. En cuanto ha dejado de llover hemos multiplicado por 150 los medios en las calles de Madrid hasta las 5.600 personas", ha subrayado.

Eso le ha llevado a lanzar un mensaje, que si cualquier vecino necesita sal "están abiertos los cantones de limpieza de cada uno de los distritos".