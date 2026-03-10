Carabanchel coloca la primera piedra de 'La Central', un proyecto con 74 viviendas que rehabilitará una antigua imprenta - PROA

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Carabanchel ha acogido este martes el acto de colocación de la primera piedra de 'La Central', un edificio que contará con 74 viviendas y que rehabilitará la estructura de una antigua imprenta, dentro de un proyecto de revitalización urbana en la zona de Opañel.

El desarrollo, diseñado por el arquitecto Juan Herreros, conservará la estructura de la nave industrial existente como elemento central de la propuesta arquitectónica, con el objetivo de preservar la memoria industrial del barrio e integrarla en un nuevo uso residencial y cultural.

El edificio forma parte de una iniciativa urbana más amplia de Kronos que contempla 25 proyectos y cerca de 300 viviendas en total, además de espacios destinados a comercio, restauración y actividades culturales.

El acto de la colocación de la primera piedra ha contado con la presencia del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y del concejal presidente del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, además de representantes de la compañía Kronos.

Durante su intervención, Carabante ha subrayado que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal que sitúa el desarrollo del sur de la ciudad como una prioridad. "El futuro de la ciudad pasa por el sur, pasa por los nueve distritos del sur, y Carabanchel es uno de ellos", ha señalado.

El delegado ha defendido que este tipo de proyectos responden a tres grandes ejes de la estrategia urbana del Ayuntamiento: la generación de vivienda, la transformación urbana de barrios consolidados y la sostenibilidad.

En relación con la vivienda, ha destacado que la actuación permitirá generar nuevas oportunidades de acceso para jóvenes, en un barrio donde apenas existía oferta residencial reciente. "Se va a dar vivienda y oportunidades de acceso a jóvenes del barrio y a vecinos de Carabanchel", ha apuntado.

Carabante también ha puesto el acento en la transformación del tejido urbano "consolidado" y en que Madrid debe seguir creciendo, pero también impulsar operaciones de regeneración dentro de la propia ciudad. "No solo hay que crecer hacia fuera, también hay que llevar a cabo operaciones de transformación urbana en el tejido consolidado que permitan transformar entornos y barrios", ha indicado.

El delegado ha destacado además el carácter mixto del proyecto, que combinará vivienda con actividad económica y usos comerciales, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad en la que se pueda vivir y trabajar.

Por su parte, el concejal presidente del distrito, Carlos Izquierdo, ha celebrado que Carabanchel acoja un proyecto de estas características y ha destacado que hace unos años "era inimaginable" que un arquitecto de prestigio internacional como Juan Herreros desarrollara un edificio de autor en el distrito.

Izquierdo ha resaltado que el proyecto busca mantener la identidad industrial del barrio, conservando estructuras existentes y fomentando la convivencia entre vecinos tradicionales y nuevos residentes, con especial atención a los jóvenes que buscan vivienda.

Desde la promotora han subrayado que la intervención pretende respetar el "alma" del barrio, recuperando elementos de su patrimonio industrial y trasladando al proyecto el carácter comunitario tradicional de Carabanchel, inspirado en modelos de convivencia como las corralas madrileñas. En total, la actuación sumará cerca de 38.000 metros cuadrados de desarrollo urbano en una zona que durante décadas concentró parte de la actividad industrial del distrito.