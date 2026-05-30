Carabanchel no olvida su Palacio de la Novela, puro Bauhaus a la madrileña pero dejado a su suerte desde hace 15 años

Carabanchel no olvida su Palacio de la Novela - EUROPA PRESS

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Colonia de la Prensa y su arco de entrada en medio de disputas legales y administrativas sobre su mantenimiento y titularidad, el okupado campo de fútbol del Puerta Bonita y el decrépito palacete de la Fundación Goicoechea Isusi son ejemplos del patrimonio de la ciudad concentrados en un pocos metros de Carabanchel, tesoros ocultos a la vista de todos por los años de abandono en un listado negro al que se suma el Palacio de la Novela.

En el número 5 de la calle Águeda Díez, en pleno Carabanchel Bajo, se levanta un edificio en el que aún pueden verse ecos de un pasado marcado por la austeridad arquitectónica de la Bauhaus de Mies van der Rohe, con la función predominando sobre la forma, aunque ahora mismo la función brilla por su ausencia y la forma trata de sobrevivir en tiempos de demolición.

Nada que ver con la vida que tenían sus más de 4.000 metros cuadrados hace casi cien años, cuando se levantó el edificio, en 1930, de hormigón armado y con un busto de Benito Pérez Galdós coronándole, una elección que no fue casual: el conocido como Palacio de la Novela fue la sede de la Editorial Castro.

Desde Carabanchel salían incontables novelas por entregas y revistas. Según la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Editorial Castro alimentó una industria muy boyante en los años 30 del siglo pasado, la de las novelas por entregas, con un guiño especial a las obras de corte social "e incluso a la apología sin medida de la Unión soviética".

Así, por ejemplo, se puso a la venta por 15 céntimos las ocho páginas de 'Perdida en la vida', de F. Alburquerque, novela que acabaría siendo publicada en tres tomos. La Casa de la Novela siguió sacando obras al mercado hasta el estallido de la Guerra Civil. Una vez pasada la contienda fraticida, la Editorial Castro decidió abandonar su palacio y buscar otra ubicación en la ciudad.

CENTRO OCUPACIONAL MAGERIT Y UN ENCIERRO DURANTE CUATRO MESES

Ahí comenzó un largo periplo para el inmueble, que fue adquiriendo distintas funciones, desde cuartel hasta un asilo infantil o una residencia de estudiantes. Ya en el siglo XXI se reconvirtió en el centro ocupacional Magerit para personas con discapacidad funcional, dependiente de la Comunidad de Madrid, su último uso hasta el momento.

Como centro ocupacional llegó a atender a más de 300 personas, vecinos y vecinas de Madrid que se encontraron en 2011 con la decisión regional del cierre del Magerit. Las autoridades autonómicas explicaban que lo hacían por el riesgo de derrumbe del edificio, aunque usuarios y familiares creían que detrás se escondían oscuros intereses urbanísticos.

La Comunidad alegaba que el edificio padecía graves problemas estructurales por su avanzado deterioro. Las familias de los usuarios reclamaban una reubicación para volver de nuevo a estas instalaciones una vez rehabilitadas. La indignación ciudadana adoptó la forma de encierro: durante 136 días, desde marzo de 2011 hasta el 22 de julio de ese año distintos familiares y usuarios se fueron turnando para no dejar solo nunca el inmueble.

Los afectados por el cierre del Magerit abandonaron el encierro después de cuatro meses y medio de protesta tras alcanzar una serie de acuerdos con la Consejería de Asuntos Sociales, que les ofreció un nuevo centro en Leganés para reubicar a los usuarios.

CONSULTA CIUDADANA SOBRE LA CASA DE LA NOVELA

Desde entonces, y han pasado quince años, el antiguo Palacio de la Novela sigue buscando su oportunidad para resurgir del abandono. Este sábado la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel y la red Karabanchel Se Mueve organiza una consulta popular sobre la mejora de la plaza de Oporto y el uso de establecimientos abandonados de su entorno como el colegio Magerit, el campo de fútbol Puerta Bonita y el edificio de la antigua Fundación Goicoechea-Isusi.

Cualquier vecino podrá participar en la consulta a través de un formulario on line y este sábado de manera presencial en un encuentro de 12 a 14 horas en el Jardín de las Asociaciones, en el número 126 de la calle General Ricardos.

Los promotores de la consulta plantean varias opciones para el antiguo Palacio de la Novela, hoy abandonado, desde transformarlo en un centro público de Formación Profesional o albergar un centro de ocio y cultura juvenil.